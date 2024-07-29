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Военная операция на Украине ,  
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ГУР Украины заявило о причастности Киева к атаке на «вагнеровцев» в Мали

ГУР Украины заявило о помощи туарегам в атаке на ЧВК «Вагнер» в Мали
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель своих бойцов во время боев с «тысячей» исламистов в Мали. В ГУР Украины сообщили о помощи «повстанцам», которая якобы и позволила провести операцию против ЧВК
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Главное управление разведки Украины подтвердило свою причастность к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали — как заявил представитель ведомства Андрей Юсов, «повстанцы [туареги] получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию» против российской ЧВК.

Юсов не раскрыл других подробностей, назвав информацию «чувствительной», и отметив, что Украина делает "все в рамках международного права". 

В ЧВК «Вагнер» рассказали о пятидневном бое с тысячей исламистов в Мали
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

26 июля генштаб Мали сообщил, что патруль правительственных войск подвергся атаке боевиков в районе города Тин-Заутин на северо-востоке страны, вблизи границы с Алжиром. Тогда военные заявили, что дали боевикам отпор и те понесли большие потери. Спустя два дня повстанцы из племени туарегов заявили, что в ходе боев 25 и 26 июля они «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников» и захватили принадлежавшие им автомобили и бронетехнику. Боевики утверждали, что убили и взяли в плен десятки малийских солдат и воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер».

Ранее сегодня в ЧВК «Вагнер» подтвердили гибель своих бойцов во время боев с исламистами в Мали. По сообщению группы, бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК под руководством командира Сергея Шевченко (позывной «Пруд») и военнослужащие FAMа (Вооруженных сил Мали) на протяжении пяти дней — с 22 по 27 июля — вели ожесточенные бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM). Из-за прибытия подкреплений к противнику (численностью до 1000 человек) и массированных атак с использованием тяжелого вооружения ЧВК «Вагнер» и солдаты FAMa понесли потери. Погиб и командир штурмового отряда «Пруд».

О возможно причастности Украины к засаде на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали ранее сообщал RT. В частности, телеканал опубликовал в своем телеграм-канале фотографии людей со скрытыми лицами и в военной экипировке. На одном из снимков фигурирует человек, на одежде которого видна нашивка с гербом Украины. RT утверждает, что снимки были сделаны в Африке, а люди на кадрах — «украинские наемники», помогавшие повстанцам-туарегам.

ЧВК «Вагнер» действует в Мали несколько лет, ее бойцы обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в этой стране и других африканских государствах. Глава российского МИДа Сергей Лавров еще в 2021 году говорил, что малийское правительство обратилось к «частной военной компании из России» для содействия в борьбе с терроризмом, а правительство России к этому отношения не имело. Летом 2023 года, после попытки мятежа Пригожина, Лавров заявил, что кроме отношений с «Вагнером» властями Мали установлены официальные контакты с российским руководством и по их просьбе военные инструкторы продолжат там работу.

ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель бойцов во время боев с исламистами в Мали

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЧВК Вагнер Мали разведка Украина Военная операция на Украине
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