Власти Мали решили разорвать дипотношения с Украиной

Правительство переходного периода Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной, следует из заявления малийских властей, опубликованных порталом aBamaco. Мера вступает в силу немедленно.

Решение принято в связи с признанием украинской стороной поддержки повстанцев из племени туарегов, которые в конце июля атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер». Малийские власти считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали, а также являются поддержкой международного терроризма.

Также Мали намерено обратиться «в компетентные судебные органы» в связи с заявлениями представителя Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова — в Бамако их сочли «пропагандой терроризма».

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