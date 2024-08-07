Юсов заявил, что не говорил о причастности ГУР к нападению на «Вагнер» в Мали

В ГУР Украины заявили, что не говорили о причастности к атаке в Мали

Юсов ранее заявил, что малийские повстанцы получили от Киева всю необходимую информацию «и не только», благодаря которой разгромили колонну ЧВК «Вагнер» в Мали. После этого Мали и Нигер разорвали с Украиной дипотношения

Андрей Юсов (Фото: DIUkraine / Telegram)

Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов в разговоре с Financial Times (FT) заявил, что ничего не говорил о причастности украинской разведки к нападению на подразделения ЧВК «Вагнер» в Мали.

29 июля именно Юсов, выступая в эфире украинского телемарафона, заявил, что малийские повстанцы получили от Украины всю необходимую информацию «и не только информацию», позволившую провести успешную военную операцию против российской ЧВК. Юсов тогда не раскрыл подробностей, назвав информацию «чувствительной» и отметив, что Украина делает «все в рамках международного права».

В разговоре с FT он заявил, что не делал «никаких подобных заявлений» о причастности ГУР Украины к нападению.

После предыдущих заявлений Юсова власти Мали и Нигера решили разорвать с Киевом дипломатические отношения. Малийские власти считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали, а также являются поддержкой международного терроризма. МИД Украины назвал решение африканских государств поспешным, также заявив, что Киев непричастен к нападению на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали. Как отмечает FT, дипломатический скандал грозит «затмить усилия» Киева по расширению связей на глобальном юге и обеспечению более широкой поддержки его борьбы с Россией.

26 июля генштаб Мали сообщил, что патруль правительственных войск подвергся атаке боевиков в районе города Тин-Заутин на северо-востоке страны, вблизи границы с Алжиром. Тогда военные утверждали, что дали боевикам отпор и те понесли большие потери. Спустя два дня повстанцы из племени туарегов заявили, что в ходе боев 25 и 26 июля они разгромили всю колонну малийской армии, а также взяли в плен десятки малийских солдат и воевавших на их стороне «вагнеровцев».

Позднее в ЧВК «Вагнер» подтвердили гибель своих бойцов во время боев с исламистами в Мали. По сообщению группы, бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК под руководством командира Сергея Шевченко (позывной «Пруд») и военнослужащие FAMа (Вооруженных сил Мали) на протяжении пяти дней — с 22 по 27 июля — вели ожесточенные бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM). Из-за прибытия подкреплений к противнику (численностью до 1000 человек) и массированных атак с использованием тяжелого вооружения ЧВК «Вагнер» и солдаты FAMa понесли потери. Погиб и командир штурмового отряда «Пруд».

О возможной причастности Украины к засаде на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали ранее сообщал RT. В частности, телеканал опубликовал в своем телеграм-канале фотографии людей со скрытыми лицами и в военной экипировке. На одном из снимков фигурирует человек, на одежде которого видна нашивка с гербом Украины. RT утверждает, что снимки были сделаны в Африке, а люди на кадрах — «украинские наемники», помогавшие повстанцам-туарегам.

The Times со ссылкой на слитые документы Агентства нацбезопасности США также сообщала, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Мали с прошлого года в рамках борьбы с деятельностью ЧВК за рубежом.