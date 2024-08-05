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Политика ,  
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Украина назвала поспешным решение Мали о разрыве дипотношений

МИД Украины: решение Мали о разрыве дипотношений поспешное и недальновидное
Киев отверг обвинения в поддержке терроризма. Мали ранее разорвало отношения с Украиной из-за поддержки туарегов, атаковавших бойцов ЧВК «Вагнер» на севере страны в июле
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Решение властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной является «поспешным и недальновидным», заявил украинский МИД.

Переходное правительство Мали решило разорвать отношения с Киевом накануне, 4 августа, в связи с признанием украинской стороной поддержки повстанцев из племени туарегов. В конце июля они атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер». Малийские власти заявили, что действия Украины нарушают суверенитет их страны и являются поддержкой международного терроризма.

Киев отверг обвинения малийского правительства в поддержке терроризма. В украинском МИДе подчеркнули, что придерживаются норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран.

Власти Мали разорвали дипломатические отношения, не изучив факты и обстоятельства инцидента с повстанцами, «а также не предоставив никаких доказательств причастности» к нему Киева, утверждают во внешнеполитическом ведомстве Украины.

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«Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия переходного правительства Республики Мали», — резюмировали в МИД страны.

28 июля повстанческое движение Мали «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) сообщило, что недалеко от границы с Алжиром туареги убили и ранили десятки солдат правительственных войск и вагнеровцев, а также взяли нескольких в плен. В ЧВК подтвердили потери среди бойцов группы и Вооруженных сил Мали, отметив, что им противостояли около тысячи боевиков, бои продолжались с 22 по 27 июля. По данным CSP, в ходе боев погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск.

Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что туареги получили «необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию» против ЧВК от украинской стороны. Он подчеркнул, что действия Украины находятся «в рамках международного права». Le Monde писала, что Киев занимается обучением повстанцев использованию дронов, некоторые участники движения ездили на Украину.

Бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в Мали и других африканских странах в течение нескольких лет, а также принимали участие в конфликте на Украине. После попытки мятежа основателя компании Евгения Пригожина в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что власти Мали установили официальные контакты с Москвой, поэтому российские инструкторы продолжили там работать.

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Теги
София Земляных
Украина МИД Украины Мали ЧВК Вагнер разрыв дипломатических отношений
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