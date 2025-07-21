Сенатор Грэм раскрыл, кого коснутся пошлины Трампа против России в 100%

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Президент США Дональд Трамп введет 100-процентные пошлины против стран, покупающих российскую нефть, если не будет достигнут прогресс в урегулировании на Украине согласно его ультиматуму. Об этом заявил американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News.

«Трамп введет тарифы против тех, кто покупает российскую нефть. Китай, Индия и Бразилия — эти страны покупают около 80% дешевой российской нефти. Президент Трамп введет 100-процентные тарифы против всех этих стран», — сказал он.

По словам Грэма, этим странам придется выбирать между Россией и экономикой США.

Грэм — автор законопроекта, о новых санкциях против России, подразумевающих пошлины в 500% на поступающую в США продукцию из стран, которые покупают нефть российского происхождения.

Трамп 14 июля заявил, что США введут вторичные пошлины против Москвы в размере 100%, если не увидят прогресса в урегулировании на Украине. Он отметил, что может ввести стопроцентные тарифы без закона, который еще не прошел через конгресс.

По словам американского президента, Россия и Украина «были близки к сделке четыре раза», но тем не менее «ничего не произошло». По мнению республиканца, его дедлайн — «это не очень много», «все может произойти и раньше».

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