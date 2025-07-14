Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней

Трамп заявил, что разочарован позицией Россией по украинскому урегулированию. В случае отсутствия прогресса в течение 50 дней США введут пошлины примерно в 100%. Путин говорил, что Россия продолжает искать пути решение конфликта

Дональд Трамп (Фото: David Ramos / Getty Images)

США введут жесткие ограничения в отношении России через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании, заявил американский президент Дональд Трамп. В этом случае против России введут вторичные пошлины в размере 100%, объяснил он. Трансляцию ведет РБК.

«Одна из причин, по которой мы здесь сегодня, — это то, что я очень недоволен Россией. Мы собираемся ввести очень высокие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но все что я слышу разговоры, разговоры и разговоры», — сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Американский президент объяснил, что 100-процентные тарифы он может ввести без закона, который еще не прошел через конгресс. При этом и 500-процентные, и 100-процентные пошлины будут иметь одинаковый эффект. При этом Трамп отметил, что поддерживает инициативу конгресса о санкциях против России, но пока не знает, понадобится ли это. «Я не уверен, что нам это действительно нужно, но, безусловно, хорошо, что они этим занимаются», — сказал он.

Речь идет о законопроекте, который подготовил один из ключевых союзников Дональда Трампа, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм вместе с Ричардом Блюменталем, демократом от штата Коннектикут. В документе речь идет не только о санкциях против России, но и о пошлинах в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что соглашение по урегулированию российско-украинского конфликта следовало заключить «уже давно». «Я чувствовал, что у нас был шанс на сделку примерно четыре раза. И вот мы все еще об этом говорим», — добавил он.

Американский президент также объявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке оружия Украине за счет европейцев. Координацией поставок американского оружия Украине будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе. «Это очень крупная сделка, которую мы заключили. Речь идет о военной технике стоимостью в миллиарды долларов, которая будет закуплена у Соединенных Штатов, передана НАТО и быстро доставлена на поле боя», — отметил он. Отдельно Трамп подчеркнул, что расходы на оружие покроют члены НАТО, а не американские налогоплательщики.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, в том числе во время недавнего разговора с Трампом, что Россия продолжает искать пути решения конфликта и готова продолжать переговоры с Украиной. При этом, подчеркивал президент, Россия не намерена отказываться от поставленных целей. В Кремле отмечали, что речь идет о национальных интересах и обеспечении безопасности России.