Пекин подтвердил заключение новой торговой сделки с США

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США согласились отменить ряд ограничений для Китая в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе торговых переговоров, сообщила пресс-служба Министерства коммерции КНР. Там уточнили, что решение было принято по итогам торговых и экономических консультации двух стран в Женеве и в Лондоне, а недавно стороны «дополнительно согласовали детали рамок соглашения».

«Китай на законных основаниях одобрит соответствующие требованиям заявки на экспорт контролируемых товаров, Соединенные Штаты в свою очередь отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также напомнили о состоявшемся телефонном разговоре 5 июня президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, во время которого главы государств пришли к «важному консенсусу» о необходимости заключить новое торговое соглашение. В Пекине рассчитывают, что обе страны продолжат укреплять сотрудничество в рамках достигнутых договоренностей.

25 июня о новой торговой сделке, заключенной с Китаем, объявил сам Трамп. Он также предположил, что следующей страной, с которой США подпишут соглашение, может стать Индия. При этом Вашингтон «не собирается заключать сделки со всеми». «Некоторым мы просто отправим письмо, скажем: большое спасибо, вы заплатите [тарифы в размере] 20, 25, 45%», — заявил президент.

2 апреля Трамп провозгласил «день освобождения» американской экономики и ввел «взаимные» тарифы в отношении продукции из более чем 180 стран, включая ближайших партнеров США, но позднее сделал для них отсрочку.