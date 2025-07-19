Трамп заявил об угасании БРИКС после своих угроз пошлинами
Страны БРИКС теряют влияние, заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами по случаю подписания закона о регулировании криптовалют. Трансляцию вел на YouTube телеканал CBS.
«Вы знаете, есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро теряет свое значение», — сказал Трамп.
Он добавил, что страны объединения пытались бросить вызов доллару: «БРИКС хотели попытаться захватить доллар, доминирование доллара и стандарт доллара».
По словам Трампа, в ответ он предложил ввести 10-процентную пошлину для всех стран, входящих в объединение.
«И я сказал: «Всем, кто входит в консорциум стран БРИКС, мы введем 10-процентную пошлину», — сообщил президент.
В начале июля Трамп заявил, что страны, поддерживающие политику БРИКС, будут обложены дополнительными 10-процентными пошлинами.
Акроним БРИК изначально появился в 2001 году в материале тогдашнего главного экономиста Goldman Sachs Джима О'Нила. В 2009 году Бразилия, Россия, Индия и Китай основали неформальный клуб БРИК, а в 2010 году к нему присоединилась ЮАР (South Africa), превратив в БРИКС.
В 2024 году группа пополнилась Египтом, Эфиопией, Ираном и ОАЭ, а в начале 2025 года в БРИКС вступила Индонезия (в связи с этим расширенный блок также называют БРИКС+).ёё
Ранее, в январе, Трамп предупредил о возможных 100-процентных тарифах для государств блока, если они попытаются заменить доллар в международной торговле. По его словам, у БРИКС «нет шансов» достичь такой цели. В Кремле заверили, что страны объединения не обсуждают создание новой валюты.
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