Трамп заявил об угасании БРИКС после своих угроз пошлинами

БРИКС «быстро теряет свое значение», заявил Трамп. Ранее он пригрозил 10-процентными пошлинами за поддержку блока. Сам БРИКС Трамп предупреждал о 100-процентных тарифах за попытки заменить доллар

Страны БРИКС теряют влияние, заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами по случаю подписания закона о регулировании криптовалют. Трансляцию вел на YouTube телеканал CBS.



«Вы знаете, есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро теряет свое значение», — сказал Трамп.

Он добавил, что страны объединения пытались бросить вызов доллару: «БРИКС хотели попытаться захватить доллар, доминирование доллара и стандарт доллара».

По словам Трампа, в ответ он предложил ввести 10-процентную пошлину для всех стран, входящих в объединение.



«И я сказал: «Всем, кто входит в консорциум стран БРИКС, мы введем 10-процентную пошлину», — сообщил президент.

В начале июля Трамп заявил, что страны, поддерживающие политику БРИКС, будут обложены дополнительными 10-процентными пошлинами.

Акроним БРИК изначально появился в 2001 году в материале тогдашнего главного экономиста Goldman Sachs Джима О'Нила. В 2009 году Бразилия, Россия, Индия и Китай основали неформальный клуб БРИК, а в 2010 году к нему присоединилась ЮАР (South Africa), превратив в БРИКС.



В 2024 году группа пополнилась Египтом, Эфиопией, Ираном и ОАЭ, а в начале 2025 года в БРИКС вступила Индонезия (в связи с этим расширенный блок также называют БРИКС+).ёё

Ранее, в январе, Трамп предупредил о возможных 100-процентных тарифах для государств блока, если они попытаются заменить доллар в международной торговле. По его словам, у БРИКС «нет шансов» достичь такой цели. В Кремле заверили, что страны объединения не обсуждают создание новой валюты.