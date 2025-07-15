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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил, что Россия хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа

Лавров: Россия хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа о «50 днях»
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Евросоюзу и руководству НАТО придется расплачиваться за попытку втянуть США в «санкционную воронку» и процесс вооружения Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможных последствиях для России, если за 50 дней она не договорится с Украиной прекращении огня. 

«У нас такая есть пословица: не рой другому яму. <...> Дональд Трамп очень конкретно объяснил, что расплачиваться за все будет Европа», — сказал Лавров. По его словам, европейской экономике уже нанесен серьезный ущерб.

В Москве считают, что американский президент находится под «неприличным давлением» со стороны ЕС и нынешнего руководства НАТО, но хотели бы понять, чем на самом деле руководствуется Трамп, отметил также министр.

«Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением «50 дней». Было раньше и 24 часа, и 100 дней было. Мы всё это проходили, и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов» — уточнил он.

Что касается ужесточения санкций против России, то, как добавил Лавров, страна справляется с ними и справится с новыми.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп 14 июля предупредил, что США введут жесткие ограничения против России через 50 дней в случае отсутствия прогресса в украинском урегулировании. В этом случае против Москвы введут вторичные пошлины в размере 100%, объяснил он.

Президент США также объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО о поставке американского оружия Украине за счет европейцев.

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Сергей Лавров Евросоюз Дональд Трамп НАТО санкции
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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