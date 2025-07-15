Лавров заявил, что Россия хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа
Евросоюзу и руководству НАТО придется расплачиваться за попытку втянуть США в «санкционную воронку» и процесс вооружения Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.
Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможных последствиях для России, если за 50 дней она не договорится с Украиной прекращении огня.
«У нас такая есть пословица: не рой другому яму. <...> Дональд Трамп очень конкретно объяснил, что расплачиваться за все будет Европа», — сказал Лавров. По его словам, европейской экономике уже нанесен серьезный ущерб.
В Москве считают, что американский президент находится под «неприличным давлением» со стороны ЕС и нынешнего руководства НАТО, но хотели бы понять, чем на самом деле руководствуется Трамп, отметил также министр.
«Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением «50 дней». Было раньше и 24 часа, и 100 дней было. Мы всё это проходили, и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов» — уточнил он.
Что касается ужесточения санкций против России, то, как добавил Лавров, страна справляется с ними и справится с новыми.
Дональд Трамп 14 июля предупредил, что США введут жесткие ограничения против России через 50 дней в случае отсутствия прогресса в украинском урегулировании. В этом случае против Москвы введут вторичные пошлины в размере 100%, объяснил он.
Президент США также объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО о поставке американского оружия Украине за счет европейцев.
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