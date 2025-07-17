Латвия призвала Трампа не ждать 50 дней и ввести пошлины против России

Новые санкции против России и ее торговых партнеров нужно ввести немедленно, заявила глава МИД Латвии. Трамп допускал, что его дедлайн в 50 дней наступит раньше. Москва называет ультиматумы неприемлемыми

Байба Браже и Дональд Трамп (Фото: Brendan Smialowski / Getty Images)

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже считает, что президенту США Дональду Трампу следует не ждать 50 дней, а ввести санкции против России за продолжение боевых действий на Украине немедленно.

На полях Аспенского форума по безопасности Браже приветствовала решение Трампа о поставках оружия Украине и обещание вторичных пошлин «примерно в 100%» в отношении России и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании, но заявила, что введение ограничений «должно произойти гораздо раньше».

По мнению министра, санкции заставят Россию сесть за стол переговоров и могут повлиять на ситуацию на поле боя. «Мы стремимся оказать давление на Россию и ослабить ее способность вести войну. Речь не о российском народе», — заявила Браже.

Трамп объявил о своем решении в начале недели, заявив, что Россия и Украина «были близки к сделке четыре раза», но тем не менее «ничего не произошло». По мнению республиканца, его дедлайн — «это не очень много», «все может произойти и раньше». CBS писал, что меры могут затронуть более десятка стран Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, которые покупают российские нефть и газ.

Кремль назвал заявления Трампа весьма серьезными, отметив, что их нужно проанализировать. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Украина воспринимает решения США «как сигнал к продолжению войны». Глава МИД Сергей Лавров посчитал, что Трамп находится под «неприличным давлением» со стороны ЕС и нынешнего руководства НАТО. Министерство заявило, что Россия не приемлет ультиматумов.

Евросоюз также обсуждает новые санкции против России и готовится к принятию 18-го пакета, который включает снижение потолка цен на нефть и ужесточение мер против финансового сектора. Согласованию мер препятствует Словакия.