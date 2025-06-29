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Война санкций ,  
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Сенатор Грэм озвучил позицию Трампа по новым санкциям против России

Сенатор Грэм: Трамп положительно смотрит на проект антироссийских санкций
Сюжет
Война санкций
Трамп изменил свою позицию по санкциям и призвал продвинуть билль о новых мерах: они подразумевают пошлины 500% на поступающую в США продукцию тех стран, что покупают нефть и не только у России, рассказал Грэм
Дональд Трамп и&nbsp;Линдси Грэм
Дональд Трамп и Линдси Грэм (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп, говоря о новых санкциях против России, счел нужным двигаться вперед с законопроектом на этот счет, рассказал сенатор Линдси Грэм и автор соответствующего билля в интервью ABC.

«Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время продвинуть законопроект», — сказал законодатель.

Грэм напомнил суть своего санкционного проекта: если страна покупает продукцию у России и не помогает Украине, то на ее продукцию, поставляемую в США, накладывается 500-процентный тариф. Среди стран, которым может грозить мера, он назвал Индию и Китай, так как они поддерживают Россию, покупая у нее углеводороды.

Он также отметил, что билль поддерживают 84 законодателя (в сенате всего 100 членов). Если законопроект будет одобрен, то Трамп получит «инструмент» в контексте конфликта России и Украины. Грэм добавил, что провести документ планируется «на следующий день после июльского перерыва», то есть начиная с 7 июля, а дальше решение за президентом.

Трамп не раз выражал противоречивую позицию по санкциям: от готовности ввести их до нежелания, чтобы не мешать переговорному процессу Москвы и Киева.

Россия осуждает западные санкции. Глава МИДа Сергей Лавров указывал, что Запад прибегает к ним в рамках «диктата, наказания тех, кто не выполняет его требования», но эти меры «не способствовали гладкому функционированию мирового хозяйства».

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Днем ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев будет инициировать «соответствующие санкционные шаги» в отношении стран, которые больше других покупают российскую нефть. Он призвал и союзников «задействовать весь свой санкционный потенциал и инструментарий».

Меры против российской нефти обсуждают и в ЕС: они могут войти в 18-й санкционный пакет. Предполагается, что будет снижен размер ценового потолка с $60 (действует с 2022 года) до $45 за баррель. Кроме того, рассматривается возможность запретить транзакции с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» (газ по ним не поступает, после взрывов в 2022-м уцелела одна нитка на втором), а также банками, которые занимаются обходом ограничений.

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