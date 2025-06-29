Сенатор Грэм озвучил позицию Трампа по новым санкциям против России

Трамп изменил свою позицию по санкциям и призвал продвинуть билль о новых мерах: они подразумевают пошлины 500% на поступающую в США продукцию тех стран, что покупают нефть и не только у России, рассказал Грэм

Дональд Трамп и Линдси Грэм (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп, говоря о новых санкциях против России, счел нужным двигаться вперед с законопроектом на этот счет, рассказал сенатор Линдси Грэм и автор соответствующего билля в интервью ABC.

«Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время продвинуть законопроект», — сказал законодатель.

Грэм напомнил суть своего санкционного проекта: если страна покупает продукцию у России и не помогает Украине, то на ее продукцию, поставляемую в США, накладывается 500-процентный тариф. Среди стран, которым может грозить мера, он назвал Индию и Китай, так как они поддерживают Россию, покупая у нее углеводороды.

Он также отметил, что билль поддерживают 84 законодателя (в сенате всего 100 членов). Если законопроект будет одобрен, то Трамп получит «инструмент» в контексте конфликта России и Украины. Грэм добавил, что провести документ планируется «на следующий день после июльского перерыва», то есть начиная с 7 июля, а дальше решение за президентом.

Трамп не раз выражал противоречивую позицию по санкциям: от готовности ввести их до нежелания, чтобы не мешать переговорному процессу Москвы и Киева.

Россия осуждает западные санкции. Глава МИДа Сергей Лавров указывал, что Запад прибегает к ним в рамках «диктата, наказания тех, кто не выполняет его требования», но эти меры «не способствовали гладкому функционированию мирового хозяйства».

Днем ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев будет инициировать «соответствующие санкционные шаги» в отношении стран, которые больше других покупают российскую нефть. Он призвал и союзников «задействовать весь свой санкционный потенциал и инструментарий».

Меры против российской нефти обсуждают и в ЕС: они могут войти в 18-й санкционный пакет. Предполагается, что будет снижен размер ценового потолка с $60 (действует с 2022 года) до $45 за баррель. Кроме того, рассматривается возможность запретить транзакции с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» (газ по ним не поступает, после взрывов в 2022-м уцелела одна нитка на втором), а также банками, которые занимаются обходом ограничений.