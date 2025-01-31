Кремль призвал разъяснить повестку БРИКС Трампу после слов о долларе

В БРИКС обсуждают создание совместных инвестплатформ, президенту США необходимо разъяснить повестку объединения, заявил Песков. Ранее Трамп пригрозил стопроцентными пошлинами БРИКС за замену доллара

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Члены БРИКС обсуждают создание новых инвестиционных платформ, речи о создании общей валюты не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

Ранее Трамп пообещал ввести стопроцентные пошлины в ответ на замену доллара в БРИКС. «Это не первый раз, когда Трамп делает такие заявления, оно не новое. Ранее уже были такие заявления, еще когда он был только избранным президентом. Поэтому сейчас он фактически повторил свой старый тезис», — отметил Песков.

По его словам, для России более значимы слова президента Владимира Путина, который предлагал создать совместную инвестиционную платформу БРИКС. «Дело в том, что в БРИКС не ведется речи о создании общей валюты, не велось и не ведется. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны, взаимные инвестиции и так далее, вот о чем идет речь. По всей видимости, просто экспертам, наверное, нужно более подробно повестку дня БРИКС разъяснить господину Трампу», — заключил Песков.

Трамп написал в социальной сети Truth Social о планах США потребовать от «враждебных стран» обязательство не создавать новую валюту БРИКС или поддержки любой другой валюты в качестве альтернативы «могущественному доллару». «Они могут пойти и найти другую страну-простофилю. Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще», — заявил республиканец. С аналогичным заявлением он выступал после победы на выборах президента США в ноябре.

БРИКС (англ. BRICS: Brazil, Russia, India, China, South Africa) — это межгосударственное неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой — России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Основано в 2009 году для наращивания темпов экономического роста стран-участниц и укрепления их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом. В настоящее время в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Эфиопия и ЮАР. Последнее расширение организации произошло 1 января 2024 года.

В июне 2024 года российский Минфин сообщил о разработке платформы BRICS Bridge для расчетов в нацвалютах, в том числе в цифровых. Как отмечали «Известия», речь может идти, например, о юане или риале. В российском МИДе называли преждевременным вопрос о единой валюте БРИКС. «Наши страны имеют существенные различия в подходах к регулированию платежного баланса, национальных финансовых рынков, таргетированию инфляции», — утверждал в октябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков.