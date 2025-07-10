Трамп анонсировал пошлины в 50% для Бразилии из-за Болсонару
США введут 50-процентные пошлины на товары из Бразилии с 1 августа, сообщил американский президент Дональд Трамп.
В своей соцсети Truth Social он опубликовал письмо бразильскому президенту Луису Инасиу Луле да Силве, в котором заявил, что тот развязал «охоту на ведьм, которая должна быть НЕМЕДЛЕННО прекращена!» в связи с обвинениями против бывшего президента правого толка Жаира Болсонару. В Бразилии его обвиняют в попытке переворота.
В письме Трамп предупредил, что если Бразилия ответил пошлинами для американских товаров, этот тариф будет добавлен к 5-процентным пошлинам.
Американское посольство в Бразилиа заявило, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, которые «позорны и неуважительны к демократическим традициям Бразилии», передает Bloomberg.
МИД латиноамериканской страны обратился к высшему представителю правительства США в Бразилиа с просьбой разъяснить заявление посольства.
2 апреля Трамп анонсировал «зеркальные» пошлины для около 200 государств, для Бразилии ставка должна была быть минимальной — 10%. Президент США поставил введение меры на паузу до 9 июля. В начале июля он пригрозил дополнительными пошлинами в 10% для стран, которые поддерживают БРИКС, куда входят в том числе Бразилия и Россия. Также он опубликовал письма лидерам ряда стран с уведомлением о введении пошлин с 1 августа.
Жаир Болсонару — бразильский политик и бывший президент страны, занимавший этот пост с 2019 по 2022 год. Он известен своей ультраправой риторикой, популизмом и ностальгией по военной диктатуре Бразилии. После президентских выборов в 2022 году он не признал поражения. Позже бразильские власти обвинили его в попытке организовать госпереворот, чтобы помешать инаугурации Лулы и сохранить власть.
Болсонару отвергает все обвинения и заявляет о политической мотивации дела.
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