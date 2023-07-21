Путин назвал украинское контрнаступление безрезультатным

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Результатов украинского контрнаступления нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности.

«В результате самоубийственых атак формирования ВСУ понесли громадные потери, это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек», — сказал он. По утверждению Путина, властям Украины «все труднее гнать на фронт новые пополнения», и мобилизационный ресурс страны истощается.

Путин заявил, что украинской стороне не помогают ни поставки западных вооружений, в том числе танков и артиллерии, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активном образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии».

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