Шойгу сообщил о гибели 71 военного при отражении контрнаступления Украины

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При отражении наступления Вооруженных сил Украины погиб 71 российский военный, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Еще 210 человек получили ранения.

Украина же потеряла за три дня боевых действий до 3,7 тыс. человек, 52 танка и 207 боевых бронированных машин, пять самолетов и два вертолета. Со стороны ВС России были подбиты 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий, продолжил министр.

Также Шойгу обвинил Киев в подрыве плотины Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий. «Цель этих действий, по имеющимся данным, следующая: не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на херсонском направлении», — сказал глава Минобороны.

«Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне», — добавил он.

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