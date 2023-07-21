Глава ЦРУ назвал наступление Украины тяжелой задачей

ВСУ будет непросто добиться прогресса, это ожидаемая ситуация из-за существенной подготовки, которую проделала российская сторона, считает глава ЦРУ. Путин отмечал, что за полтора месяца наступления все попытки ВСУ были безуспешны

Уильям Бернс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Медленные темпы наступления украинской армии не должны никого удивлять, поскольку это тяжелый процесс — наступать намного тяжелее, чем обороняться, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. Трансляция шла на YouTube.

«У русских было несколько месяцев на подготовку не только долговременной обороны в Запорожье, на юге Украины, но и довольно больших и плотных минных полей. Так что это займет некоторое время, и добиться прогресса будет непросто», — добавил Бернс (цитата по ТАСС).

Комментируя действия ЧВК «Вагнер», он сказал: «[Президент США Джо] Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее» и отказался развивать эту тему. Глава ЦРУ лишь отметил, что события вокруг Пригожина стали «самым захватывающим» эпизодом в российской истории, который он видел за последние 30 лет.

Украинская армия в ходе наступления столкнулась с жестким сопротивлением российских войск, а потому, писала The Wall Street Journal, сменила тактику — отказалась от попыток штурмовать позиции крупными пехотными соединениями и западными танками, перейдя к точечным ударам в целях ослабления обороны. Один из украинских военнослужащих рассказал газете, что «требуется некоторое время, чтобы подготовить почву», командование старается сохранить жизни военных.

«Это не шоу, которое смотрит весь мир и на которое делают ставки, или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью», — прокомментировал главком украинских войск Валерий Залужный претензии о медленном наступлении.



Минобороны России отчитывается об отражении атак ВСУ по всем направлениям, настаивая, что «ни на одном из участков противник успеха не имел». Москва заявляет о больших потерях украинских войск в технике и личном составе. «Все попытки противника прорвать нашу оборону — а это задача, в том числе с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления», — говорил президент Владимир Путин.

