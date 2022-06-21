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Война санкций ,  
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Глава ЕК предложила экономить на отоплении для замещения российского газа

Урсула фон дер Ляйен также напомнила о договоренностях с США об увеличении поставок СПГ. ЕС ведет переговоры и с другими странами, включая Алжир и Азербайджан
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Если снизить температуру отопления в домах европейцев на два градуса, ЕС обойдется без поставок газа по «Северному потоку», сообщила в интервью El Diario глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Если мы снизим температуру отопления в среднем на два градуса по всей Европе или кондиционирования, мы смогли бы заменить поставки по «Северному потоку», — сказала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что весной ЕС представил план REPowerEU для отказа от энергоносителей из России, также у Брюсселя есть договоренности с США об увеличении поставок СПГ. Глава ЕК отметила, что обсуждала поставки с Израилем, Египтом, Норвегией, Алжиром, Азербайджаном, назвав их надежными поставщиками. Она указала на важность вложений в возобновляемые источники энергии.

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Фото:CTK / Zuma / ТАСС

Чиновники ЕС ранее уже предлагали потребителям понижать температуру в домах, чтобы блок был более устойчивым перед лицом России. В Германии также предлагали ограничить скорость на дорогах, пересаживаться на велосипеды и закрывать шторы на окнах, чтобы сохранять энергию.

В середине мая Financial Times сообщила, что ЕК одобрила увеличение использования угля в Евросоюзе, в течение следующих пяти—десяти лет объемы его потребления вырастут на 5%. Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна увеличит нагрузку на угольные станции и сократит использование газа в промышленности, чтобы нарастить запасы топлива на зиму.

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14 июня «Газпром» объявил о снижении прокачки газа по «Северному потоку» из-за турбин Siemens, которые компания не может вернуть из ремонта из-за санкций. В Берлине это решение назвали политическим. Кремль заявил, что сокращение поставок произошло из-за действий ЕС, поскольку страдает «механическая инфраструктура», а Германия обязана «отремонтировать железо».

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
газ отопление ЕС Северный поток Евросоюз Еврокомиссия

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