Глава ЕК предложила экономить на отоплении для замещения российского газа
Если снизить температуру отопления в домах европейцев на два градуса, ЕС обойдется без поставок газа по «Северному потоку», сообщила в интервью El Diario глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Если мы снизим температуру отопления в среднем на два градуса по всей Европе или кондиционирования, мы смогли бы заменить поставки по «Северному потоку», — сказала фон дер Ляйен.
Она напомнила, что весной ЕС представил план REPowerEU для отказа от энергоносителей из России, также у Брюсселя есть договоренности с США об увеличении поставок СПГ. Глава ЕК отметила, что обсуждала поставки с Израилем, Египтом, Норвегией, Алжиром, Азербайджаном, назвав их надежными поставщиками. Она указала на важность вложений в возобновляемые источники энергии.
Чиновники ЕС ранее уже предлагали потребителям понижать температуру в домах, чтобы блок был более устойчивым перед лицом России. В Германии также предлагали ограничить скорость на дорогах, пересаживаться на велосипеды и закрывать шторы на окнах, чтобы сохранять энергию.
В середине мая Financial Times сообщила, что ЕК одобрила увеличение использования угля в Евросоюзе, в течение следующих пяти—десяти лет объемы его потребления вырастут на 5%. Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна увеличит нагрузку на угольные станции и сократит использование газа в промышленности, чтобы нарастить запасы топлива на зиму.
14 июня «Газпром» объявил о снижении прокачки газа по «Северному потоку» из-за турбин Siemens, которые компания не может вернуть из ремонта из-за санкций. В Берлине это решение назвали политическим. Кремль заявил, что сокращение поставок произошло из-за действий ЕС, поскольку страдает «механическая инфраструктура», а Германия обязана «отремонтировать железо».