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Еврокомиссия представила новый план отказа от энергоносителей из России

Комиссия выделила три принципа для ускорения отказа от российской нефти и газа: сокращение потребления энергии, поиск новых поставщиков и ускоренный переход к возобновляемым источникам энергии
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Процесс отказа ЕС от российских ископаемых источников энергии будет основан на трех принципах: это экономия энергии, ускорение перехода на возобновляемые источники и диверсификация поставок, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Представляя доработанный план отказа, фон дер Ляйен подчеркнула, что этот процесс идет успешно. Она напомнила, что Евросоюз отказался от угля из России, а российские поставки газа в 2022 году стали занимать 26% в структуре потребления ЕС — против 40% в 2021 году.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Однако снижение зависимости Евросоюза от российских углеводородов надо ускорить. Это можно сделать на трех уровнях, пояснила фон дер Ляйен.

  • Экономия электроэнергии потребителями. Глава Еврокомиссии назвала это самым быстрым и дешевым способом реагирования на текущий энергетический кризис.
  • Замещение поставок из России газом от других надежных поставщиков.
  • Ускорение перехода к чистой возобновляемой энергии. На этом уровне ЕК предлагает повысить долю возобновляемой энергии в общей структуре ее источников с 40 до 45%.

Все это потребует внушительного финансирования, отметила фон дер Ляйен. ЕС потребуется на эти цели €300 млрд.

Первый вариант стратегии перехода к другим источникам энергии ЕК представила в начале марта. В нем говорилось, что европейцы должны стремиться диверсифицировать поставщиков за счет увеличения объемов импорта СПГ и трубопроводного газа из других источников, увеличить объемы производства и импорта биометана и топливного водорода, ускоренно сокращать использование ископаемых видов топлива для отопления.

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В начале мая Bloomberg сообщил, что одним из способов диверсификации поставок газа Брюссель считает активизацию сотрудничества со странами Африки. В частности, «нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа» есть у Нигерии, Сенегала и Анголы. Агентство утверждало, что решение о поставках оттуда может быть принято в конце мая.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Еврокомиссия ЕС поставки газа энергопереход
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