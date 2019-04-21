Посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах президента

Посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах президента

В дипмиссии поблагодарили Петра Порошенко за проделанную им работу и поздравили актера Владимира Зеленского с победой на выборах. ЦИК Украины еще не окончила подсчет голосов

Владимир Зеленский (Фото: Стрингер / РИА Новости)

США ждут возможности поработать с «избранным президентом Украины» Владимиром Зеленским, говорится в сообщении американского посольства в Twitter.

«Мы поздравляем избранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех тех, кто способствовал тому, чтобы президентские выборы в Украине прошли мирно», — заявили в посольстве.

Дипмиссия также обратилась к действующему президенту Петру Порошенко и поблагодарила его за усилия, направленные на укрепление безопасности, демократии, а также двухсторонних отношений США и Украины.