Посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах президента

«Мы с нетерпением ожидаем продолжения тесного партнерства между США и Украиной с избранным президентом Зеленским», — добавили в посольстве.
Помимо посольства США, Зеленского уже поздравили с победой премьер-министр Армении Никол Пашинян, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также глава Европейского совета Дональд Туск
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля, избирательные участки закрылись в 20:00. По данным национального экзитпола Зеленский набирает 73,2% голосов, Порошенко — 25,3%. ЦИК Украины на 22:45 подсчитала 4,33% протоколов, Зеленского поддержали 72,15%, Порошенко — 25,55%.
После публикации экзитполов Порошенко признал победу Зеленского. «Так решили украинцы, и я принимаю это решение. Я покину свой пост, но я не ухожу из политики», — сказал действующий президент. Зеленский рассказал, что Порошенко позвонил ему и предложил свою помощь. Он добавил, что готов предложить действующему президенту пост министра в своем правительстве, если этого захочет общество.
Как происходит передача власти президента на Украине
- После окончания голосования на выборах президента Украины Центральная избирательная комиссия подводит итоги голосования. Это должно произойти не позднее чем через три дня после получения всех протоколов с данными об итогах голосования от окружных избирательных комиссий и не позднее чем через десять дней после проведения самих выборов.
- Избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании (если голосование было в один тур), либо кандидат, набравший голосов больше, чем его оппонент, во втором туре (если голосование было в два тура).
- Новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Он приносит присягу народу на торжественном заседании Верховной рады. Принимает присягу президента председатель Конституционного суда.
- Президент не формирует правительство Украины, и кабмин не уходит в отставку после выборов президента. Всех членов правительства должна утвердить Верховная рада.
- После парламентских выборов президент по предложению коалиции депутатских фракций вносит в Верховную раду кандидатуру нового премьер-министра. Решение о его отставке принимает Рада.
- Президент Украины также может предложить Раде своих кандидатов на посты министров иностранных дел и Минобороны, а также кандидатов на посты главы Службы безопасности Украины и генпрокурора. Остальных членов правительства назначает Верховная рада.
- Может назначить высшее командование вооруженных сил Украины и присвоить высшие воинские звания.
- Назначает половину состава членов совета Национального банка Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; а также треть судей Конституционного суда.
- Может прекратить полномочия Верховной рады (в трех случаях: если она за месяц не сформировала коалицию, не сформировала за 60 дней новое правительство после отставки старого, если в течение 30 дней не могут начаться заседания парламента).
- Может наложить вето на принятые Верховной Радой законы.
- Может приостановить действие распоряжений правительства, если они не соответствуют конституции Украины.
- Может назначать послов и глав дипломатических представительств Украины в других государствах и организациях.
- Выборы в Верховную раду Украины пройдут осенью 2019 года.