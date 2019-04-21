Как проходит второй тур президентских выборов на Украине. Главное

Как устроены выборы на Украине

Срок президентства на Украине — пять лет. Один человек не может занимать пост дольше двух сроков подряд. Избираться может гражданин страны не моложе 35 лет, проживающий на территории Украины не менее десяти последних лет. Кроме того, необходимо владеть государственным языком, иметь право голоса и внести в бюджет залог в размере 2,5 млн гривен (это больше $90 тыс.)

Избиратели, проживающие на территории Крыма и Донбасса, для голосования должны были за несколько дней подать заявление об изменении места голосования, приехав в любой подконтрольный Киеву город.

Еще перед первым туром было объявлено, что ЦИК Украины не будет открывать участки для голосования в России. Комиссия рекомендовала украинским гражданам, находящимся на территории страны, поехать на Украину, в Финляндию, Грузию или Казахстан.