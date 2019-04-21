Как проходит второй тур президентских выборов на Украине. Главное

Ход второго тура
- Участки для голосования будут открыты до 20:00 по местному времени (на Украине оно совпадает с московским). При этом, как заявила глава украинской ЦИК Татьяна Слипачук, можно будет проголосовать и сразу после официального закрытия участков. По описанной ею процедуре, в 20:00 один из членов комиссии подойдет ко входу, пригласит на участок всех, кто еще не проголосовал, и закроет двери. Внутри можно будет находиться ровно столько времени, сколько нужно на то, чтобы получить бюллетень и проголосовать. Такие меры, по ее словам, связаны с тем, что день голосования совпадает с несколькими религиозными праздниками (так, 21 апреля в этом году католики отмечают Пасху).
- Всего на территории Украины будут работать около 30 тыс. избирательных участков, а за границей — 101 участок в 72 странах. Первым открылся участок в австралийской Канберре.
- За выборами наблюдают 2,7 тыс. представителей иностранных государств и международных организаций.
- Во втором туре участвуют действующий президент Украины Петр Порошенко (в первом туре он набрал 15,95% голосов) и артист Владимир Зеленский (на первом этапе он получил поддержку 30,24% избирателей). Второй тур был назначен в соответствии с законом, так как ни один кандидат не набрал больше 50% голосов.
-
Объем предвыборного фонда Зеленского ко второму туру составил 44,6 млн гривен ($1,7 млн), а Порошенко — 99,9 млн гривен ($3,7 млн). В первом туре их предвыборные фонды составляли 95,4 млн гривен ($3,5 млн) и 415,6 млн гривен ($15,4 млн) соответственно.
-
16 апреля были опубликованы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. В соответствии с ними, Зеленского были готовы поддержать 72,2% граждан, а Порошенко — 25,4%.