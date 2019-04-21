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Выборы на Украине ,  
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Как проходит второй тур президентских выборов на Украине. Главное
21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют действующий глава государства Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский. Как проходят выборы — в обзоре РБК
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Ход второго тура

  • Участки для голосования будут открыты до 20:00 по местному времени (на Украине оно совпадает с московским). При этом, как заявила глава украинской ЦИК Татьяна Слипачук, можно будет проголосовать и сразу после официального закрытия участков. По описанной ею процедуре, в 20:00 один из членов комиссии подойдет ко входу, пригласит на участок всех, кто еще не проголосовал, и закроет двери. Внутри можно будет находиться ровно столько времени, сколько нужно на то, чтобы получить бюллетень и проголосовать. Такие меры, по ее словам, связаны с тем, что день голосования совпадает с несколькими религиозными праздниками (так, 21 апреля в этом году католики отмечают Пасху).
  • Всего на территории Украины будут работать около 30 тыс. избирательных участков, а за границей — 101 участок в 72 странах. Первым открылся участок в австралийской Канберре.
  • За выборами наблюдают 2,7 тыс. представителей иностранных государств и международных организаций.
  • Во втором туре участвуют действующий президент Украины Петр Порошенко (в первом туре он набрал 15,95% голосов) и артист Владимир Зеленский (на первом этапе он получил поддержку 30,24% избирателей). Второй тур был назначен в соответствии с законом, так как ни один кандидат не набрал больше 50% голосов.
Политика
Кроме шуток: с чем Порошенко и Зеленский подошли ко второму туру

  • Объем предвыборного фонда Зеленского ко второму туру составил 44,6 млн гривен ($1,7 млн), а Порошенко — 99,9 млн гривен ($3,7 млн). В первом туре их предвыборные фонды составляли 95,4 млн гривен ($3,5 млн) и 415,6 млн гривен ($15,4 млн) соответственно.

  • 16 апреля были опубликованы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. В соответствии с ними, Зеленского были готовы поддержать 72,2% граждан, а Порошенко — 25,4%.

Как устроены выборы на Украине

Срок президентства на Украине — пять лет. Один человек не может занимать пост дольше двух сроков подряд. Избираться может гражданин страны не моложе 35 лет, проживающий на территории Украины не менее десяти последних лет. Кроме того, необходимо владеть государственным языком, иметь право голоса и внести в бюджет залог в размере 2,5 млн гривен (это больше $90 тыс.)

Избиратели, проживающие на территории Крыма и Донбасса, для голосования должны были за несколько дней подать заявление об изменении места голосования, приехав в любой подконтрольный Киеву город.

Еще перед первым туром было объявлено, что ЦИК Украины не будет открывать участки для голосования в России. Комиссия рекомендовала украинским гражданам, находящимся на территории страны, поехать на Украину, в Финляндию, Грузию или Казахстан.

Нарушения

  • В день тишины украинская полиция получила около ста обращений граждан о нарушениях, в основном они касались незаконной агитации и подкупа избирателей.
  • Накануне дня выборов Шестой апелляционный суд Киева отклонил иск общественного наблюдателя, адвоката Андрея Хилько. Тот требовал снять Зеленского с выборов, так как увидел в бесплатной раздаче билетов на дебаты, прошедшие в пятницу, подкуп избирателей. Суд не нашел нарушений в действиях Зеленского.

Как прошел первый тур

  • Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. В нем приняли участие 39 кандидатов.
  • Явка составила 62,8%.
  • На выборы приехали более 2,3 тыс. наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.
  • Полиция за день выборов получила более 2,5 тыс. заявлений о нарушениях.
  • Больше 10% голосов удалось набрать четырем кандидатам. Владимир Зеленский набрал 30,24%, Петр Порошенко — 15,95%, экс-премьер Юлия Тимошенко — 13,4%, а нардеп Юрий Бойко — 11,67% голосов избирателей.

Материал дополняется

Автор: Анастасия Антипова
Теги: выборы на Украине, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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