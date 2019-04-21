Зеленский лидирует после публикации первых данных ЦИК

ЦИК Украины опубликовал первые официальные результаты второго тура президентских выборов. После подсчета первых бюллетеней лидирует Владимир Зеленский

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По данным ЦИК Украины, после подсчета 1,08% бюллетеней первое место занимает Зеленский, который заручился поддержкой 70,36% избирателей. У действующего президента Петра Порошенко 27,29%.

По предварительным данным, Зеленский победил во всех регионах страны, кроме Львовской области. В Львовской области Порошенко лидирует с результатом в 68,43%.

Наилучший результат Зеленский показал в Одесской области — там, по предварительным данным, за него проголосовали 90,59%. Высокий уровень поддержки Зеленского демонстрируют восточные регионы страны. ТаК, в Харьковской области за него отдали голоса 87,93% голосов, в Донецкой — 85,52%, в Луганской — 89,37%.

Ранее в ходе брифинга в штабе Зеленский сообщил, что действующий президентс страны и его соперник на выборах — Петр Порошенко, — уже позвонил ему и поздравил с победой. По словам Зеленского, президент пообещал помогать ему при необходимости советом. Лидирующий на выборах кандидат, в свою очередь, заявил, что мог бы назначить Порошенко министром в новое правительство «если общество скажет, что хочет видеть его министром».