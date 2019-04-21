Зеленский пообещал перенести администрацию президента в другое здание

Зеленский пообещал перенести администрацию президента в другое здание

Администрацию президента Украины перенесут в другое здание. Об этом заявил кандидат в президенты Владимир Зеленский на пресс-конференции в своем избирательном штабе, передает корреспондент РБК.

При этом Зеленский не пояснил, о каком именно здании идет речь. Он также заявил о намерении сократить штат администрации.

Более того, Зеленский пообещал заменить генпрокурора Украины, пояснив, что Юрий Луценко — это «старая команда», Киеву нужны новые люди.

Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал первой задачей после победы на выборах — вернуть домой украинских военнопленных.