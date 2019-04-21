Зеленский посоветовал всем странам бывшего СССР смотреть на Украину

Владимир Зеленский сразу после оглашения экзитполов после второго тура президентских выборов на Украине заявил, что его успех позволил объединить всю страну

Фото: Стрингер / РИА Новости

Выступая с видеообращением к своим сторонникам, Зеленский поблагодарил их за то, что они поддерживали его последние четыре месяца. «Эту работу проделал не я, это вы проделали. Главное, что мы объединили Украину, объединили наших жителей, наш народ», — сказал Зеленский.

Обратился он и к гражданам других стран. «Пока я еще не президент, могу сказать как гражданин Украины всем странам бывшего Советского Союза: «Посмотрите на нас. Все возможно», — цитирует Зеленского корреспондент РБК.

Ранее Зеленский поблагодарил членов своей команды и свою семью за помощь во время избирательной кампании. Отдельное спасибо он сказал Службе безопасности Украине. «Спасибо, что держали меня в тонусе», — заявил кандидат.

Данные трех экзитполов, опубликованных вечером 21 апреля, свидетельствуют о том, что Зеленский заручился поддержкой 72-73%, а его отрыв от Петра Порошенко достиг 45%.