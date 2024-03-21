Пентагон сообщил об отходе Украины с позиций без новой помощи США

Уже почти полгода США не могут согласовать финансирование помощи Украине, вопрос не решается в конгрессе. Из-за этого ВСУ оставляют позиции, отметили в Пентагоне. Москва осуждает поставки оружия Киеву

Фото: Reuters

Украина из-за задержки в согласовании помощи от США вынуждена оставлять позиции, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, трансляция которого шла в X (бывший Twitter) ведомства.

«Мы знаем, что Украина прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе войск в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны», — сказала она. Сингх связала это с тем, что США не могут поставить Украине необходимое вооружение, поскольку конгресс не согласовывает выделение дополнительной финансовой помощи Киеву.

Накануне, 20 марта, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что без помощи от США «выживание Украины находится в опасности», но он выразил надежду, что Вашингтон продолжит поддержку Киева. В тот же день советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, посетивший Киев, с уверенностью сказал, что властям удастся добиться согласования помощи для Украины.

Вашингтон уже предупреждал, что без поддержки с его стороны ВСУ будут терять позиции. 17 марта координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы, она отступает «на вторую и третью линии обороны».

За последние дни под контроль России перешли несколько населенных пунктов в ДНР — Тоненькое и Орловка вблизи Авдеевки.

С осени прошлого года конгресс не может согласовать запрошенную президентом Джо Байденом помощь для Киева. Сенат в феврале одобрил выделение $60 млрд, но спикер палаты представителей Майк Джонсон заблокировал рассмотрение этого билля. В начале марта он начал переговоры с республиканцами, которые работают над новым законопроектом о помощи Украине, в нем заложено около $48 млрд.

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В начале марта Белый дом анонсировал экстренный пакет на $300 млн — впервые с декабря прошлого года. Однако Салливан отметил, что его хватит ненадолго. «Речи о месяцах не идет — о неделях, скорее о паре недель», — сказал советник.

Москва осуждает западную военную помощь Киеву, поясняя, что она только затягивает боевые действия и увеличивает число связанных с ними жертв.