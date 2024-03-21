 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Пентагон сообщил об отходе Украины с позиций без новой помощи США

Сюжет
Военная операция на Украине
Уже почти полгода США не могут согласовать финансирование помощи Украине, вопрос не решается в конгрессе. Из-за этого ВСУ оставляют позиции, отметили в Пентагоне. Москва осуждает поставки оружия Киеву
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украина из-за задержки в согласовании помощи от США вынуждена оставлять позиции, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, трансляция которого шла в X (бывший Twitter) ведомства.

«Мы знаем, что Украина прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе войск в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны», — сказала она. Сингх связала это с тем, что США не могут поставить Украине необходимое вооружение, поскольку конгресс не согласовывает выделение дополнительной финансовой помощи Киеву.

Накануне, 20 марта, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что без помощи от США «выживание Украины находится в опасности», но он выразил надежду, что Вашингтон продолжит поддержку Киева. В тот же день советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, посетивший Киев, с уверенностью сказал, что властям удастся добиться согласования помощи для Украины.

Вашингтон уже предупреждал, что без поддержки с его стороны ВСУ будут терять позиции. 17 марта координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы, она отступает «на вторую и третью линии обороны».

За последние дни под контроль России перешли несколько населенных пунктов в ДНР — Тоненькое и Орловка вблизи Авдеевки.

Politico узнала, что в Киеве сочли окорблением идею США о помощи в кредит
Политика
Владимир Зеленский

С осени прошлого года конгресс не может согласовать запрошенную президентом Джо Байденом помощь для Киева. Сенат в феврале одобрил выделение $60 млрд, но спикер палаты представителей Майк Джонсон заблокировал рассмотрение этого билля. В начале марта он начал переговоры с республиканцами, которые работают над новым законопроектом о помощи Украине, в нем заложено около $48 млрд.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

В начале марта Белый дом анонсировал экстренный пакет на $300 млн — впервые с декабря прошлого года. Однако Салливан отметил, что его хватит ненадолго. «Речи о месяцах не идет — о неделях, скорее о паре недель», — сказал советник.

Москва осуждает западную военную помощь Киеву, поясняя, что она только затягивает боевые действия и увеличивает число связанных с ними жертв.

Пентагон сообщил об отходе Украины с позиций без новой помощи США
Пентагон сообщил об отходе Украины с позиций без новой помощи США

Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине

Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности

Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина

Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео

Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре

Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку

Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода

Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина США военная помощь Военная операция на Украине Пентагон
Материалы по теме
Салливан пообещал, что задержанный пакет помощи США «дойдет до Украины»
Политика
Брюссель перевел Киеву первые €4,5 млрд из пакета помощи в €50 млрд
Политика
Какую новую помощь Киеву обсудили участники встречи в формате «Рамштайн»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 16:46
Эксперты оценили риски «пыльцевых бурь» в Москве Общество, 23:21
В Париже допустили, что помощь Киеву выйдет за пределы поставок оружия Политика, 23:16
В МИДе посоветовали Макрону не проверять готовность России к ответу Политика, 23:05
Военные Норвегии сообщили об ущербе на $750 тыс. от учений НАТО Политика, 22:56
Кадыров призвал чеченских силовиков быть в боевой готовности Политика, 22:49
Пентагон сообщил об отходе Украины с позиций без новой помощи США Политика, 22:42
Меньше ₽5 млн: квартиры с собственным архитектурным характером РБК и ПИК, 22:40
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Новороссийске отменили концерт кавер-группы, исполняющей песни Земфиры Общество, 22:26
Ученые предупредили о первом сокращении населения Земли со времен чумы Общество, 22:09
В правящей партии Грузии назвали врагами подозревающих ее в помощи России Политика, 22:02
Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче Спорт, 21:58
«Спартак» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» Спорт, 21:51
Завод «Кристалл» отказался от иска к Mast-Jägermeister на 782 млн руб. Бизнес, 21:47
Акции Reddit взлетели на 70% в первый день торгов после IPO Инвестиции, 21:44