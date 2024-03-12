В США заявили, что нового пакета помощи Украине хватит на пару недель

В военный пакет вошли артиллерийские боеприпасы и ракеты для РСЗО HIMARS. В прошлый раз США отправляли военную помощь Украине в декабре 2023 года. Москва осуждает поставки оружия Киеву

Джейк Салливан (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США передадут Украине новый пакет военной помощи на $300 млн, однако его хватит ненадолго, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга Белого дома.

«От лица президента Джо Байдена я хочу объявить о передаче экстренного пакета военной помощи Украине на сумму $300 млн для удовлетворения некоторых из ее наиболее острых нужд», — сказал Салливан. Он отметил, что в военный пакет войдут «большой транш артиллерийских боеприпасов и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS».

Салливан отметил, что такой военной помощи хватит лишь на короткий период. «Речи о месяцах не идет — о неделях, скорее о паре недель», — добавил советник.

В феврале Салливан заявил, что у Белого дома нет кубышки с деньгами для Украины, поэтому конгресс должен принять законопроект о дополнительном финансировании Киева, который власти США не могут согласовать с прошлого года.

Вашингтон выделил предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму $250 млн в декабре 2023 года. Затруднения с предоставлением помощи Киеву вызваны разногласиями в конгрессе по поводу законопроекта, который предусматривает в том числе выделение дополнительных средств для финансирования поддержки Украины.

Сенат США 13 февраля одобрил выделение $60,1 млрд на помощь Украине. Палата представителей, которая должна была рассмотреть проект, 15 февраля ушла на каникулы, не проголосовав по документу. После этого спикер палаты представителей США Майк Джонсон начал переговоры с конгрессменами, которые готовят новый проект о помощи Украине.

Россия осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменяет его исхода.