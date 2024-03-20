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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнала, что в Киеве сочли окорблением идею США о помощи в кредит

Politico: в Киеве сочли оскорбительной идею о выделении США кредита, а не гранта
Сюжет
Военная операция на Украине
Украине не нравится идея о выделении США кредита, она «оскорбительная», пишет Politico. Ранее в Вашингтоне предложили выделить $12 млрд в виде кредита из заблокированного транша в $60 млрд. Россия осуждает помощь Запада Киеву
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Florion Goga / Reuters)

Киеву не нравится идея о выделении США кредита вместо гранта, она «несколько оскорбительна» с учетом гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму, пишет Politico со ссылкой на источник, близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского.

Как пишет издание, республиканцы рассматривают возможность выделения Украине $12 млрд в виде кредита из заблокированного ими транша в размере $60 млрд. Сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что обсуждал эту инициативу с Зеленским во время своего визита в Киев в понедельник.

Источник Politico заявил, что Украине не демонстрировали какие-либо конкретные предложения в рамках этой стратегии. «Киеву определенно нужно было бы знать условия, при которых не придется его [кредит] возвращать», — заявил собеседник издания. Вместе с тем он отметил, что, поскольку от кредита можно отказаться, эта идея «звучит не так критично».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также говорил об отсутствии каких-либо деталей этого предложения, «за исключением широкого упоминания займов вместо грантов».

13 февраля сенат США согласовал выделение $60,1 млрд, но палата представителей до сих пор не проголосовала по этому законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон говорил, что документ в случае попадания в палату там и «умрет».

В начале марта Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Киеву в размере $300 млн. Это закроет «наиболее острые нужды», но его не хватит надолго, заявлял помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

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После распада СССР Россия, Украина, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум. Документ подразумевал передачу Киевом около 1,9 тыс. ядерных боеголовок Москве в обмен на гарантии безопасности со стороны всех участников соглашения. Свои подписи в меморандуме поставили действующие тогда президенты России, Украины и США Борис Ельцин, Леонид Кучма и Билл Клинтон, а также британский премьер Джон Мейджор.

После начала военной операции на Украине западные страны оказывают ей помощь, что осуждает Москва. По словам президента России Владимира Путина, украинская экономика не может существовать без «внешней подпитки», в случае прекращения поддержки Запада страна продержится одну неделю.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина США Военная операция на Украине
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