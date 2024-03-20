Салливан пообещал, что задержанный пакет помощи США «дойдет до Украины»

Советник по национальной безопасности отметил, что «нет необходимости говорить о «плане Б», и заверил, что администрация добьется серьезного двухпартийного голосования в палате представителей по помощи для Киева

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во время поездки в Киев заявил, что пакет помощи, который конгресс никак не согласует, «дойдет до Украины», сообщает Reuters.

«С нашей точки зрения, мы уверены, что добьемся этого. Мы получим эту помощь для Украины», — заверил Салливан по итогам встречи с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком.

Советник не назвал сроков, но отметил, что «нет необходимости говорить о «плане Б». «Я уверен, что мы достигнем плана А. Мы добьемся серьезного двухпартийного голосования в палате представителей за пакет помощи Украине», — убежден он. В Киеве ранее говорили, что из-за задержки помощи там начали рассматривать «план Б» и даже «план С».

Ермак в свою очередь рассказал, что они обсудили текущие потребности Украины, саммит НАТО в Вашингтоне в июле этого года и мирный саммит в Швейцарии, который Киев хочет провести весной.

The Washington Post отмечает, что визит Салливана в Киев в среду был тайным.

Последний пакет помощи на $250 млн от США Украина получила в декабре 2023 года.

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С осени прошлого года конгресс не может согласовать запрошенную президентом Джо Байденом помощь. Сенат в феврале одобрил выделение $60,1 млрд для Киева. Палата представителей, которая должна была рассмотреть законопроект, 15 февраля ушла на каникулы, не проголосовав. После этого ее спикер Майк Джонсон начал переговоры с конгрессменами, которые готовят новый законопроект о помощи Украине. Он говорил, что если документ дойдет до палаты представителей, то там и «умрет».

В начале марта Белый дом анонсировал экстренный пакет на $300 млн. Однако Салливан отметил, что его хватит ненадолго. «Речи о месяцах не идет — о неделях, скорее о паре недель», — сказал советник.

The Washington Post на прошлой неделе писала, что конгрессмены пытаются вынести на голосование в палате представителей законопроект о помощи Киеву в обход Джонсона.

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