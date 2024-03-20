 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Салливан пообещал, что задержанный пакет помощи США «дойдет до Украины»

Салливан: задержанный пакет помощи США «дойдет до Украины»
Сюжет
Военная операция на Украине
Советник по национальной безопасности отметил, что «нет необходимости говорить о «плане Б», и заверил, что администрация добьется серьезного двухпартийного голосования в палате представителей по помощи для Киева

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во время поездки в Киев заявил, что пакет помощи, который конгресс никак не согласует, «дойдет до Украины», сообщает Reuters.

«С нашей точки зрения, мы уверены, что добьемся этого. Мы получим эту помощь для Украины», — заверил Салливан по итогам встречи с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком.

Советник не назвал сроков, но отметил, что «нет необходимости говорить о «плане Б». «Я уверен, что мы достигнем плана А. Мы добьемся серьезного двухпартийного голосования в палате представителей за пакет помощи Украине», — убежден он. В Киеве ранее говорили, что из-за задержки помощи там начали рассматривать «план Б» и даже «план С».

Ермак в свою очередь рассказал, что они обсудили текущие потребности Украины, саммит НАТО в Вашингтоне в июле этого года и мирный саммит в Швейцарии, который Киев хочет провести весной.

Politico узнала, что в Киеве сочли окорблением идею США о помощи в кредит
Политика
Владимир Зеленский

The Washington Post отмечает, что визит Салливана в Киев в среду был тайным.

Последний пакет помощи на $250 млн от США Украина получила в декабре 2023 года.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

С осени прошлого года конгресс не может согласовать запрошенную президентом Джо Байденом помощь. Сенат в феврале одобрил выделение $60,1 млрд для Киева. Палата представителей, которая должна была рассмотреть законопроект, 15 февраля ушла на каникулы, не проголосовав. После этого ее спикер Майк Джонсон начал переговоры с конгрессменами, которые готовят новый законопроект о помощи Украине. Он говорил, что если документ дойдет до палаты представителей, то там и «умрет».

В начале марта Белый дом анонсировал экстренный пакет на $300 млн. Однако Салливан отметил, что его хватит ненадолго. «Речи о месяцах не идет — о неделях, скорее о паре недель», — сказал советник.

The Washington Post на прошлой неделе писала, что конгрессмены пытаются вынести на голосование в палате представителей законопроект о помощи Киеву в обход Джонсона.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине.

Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика

Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео

В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности

Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России

США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит

Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы

Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности

«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Джейк Салливан военная помощь США Украина
Материалы по теме
Брюссель перевел Киеву первые €4,5 млрд из пакета помощи в €50 млрд
Политика
США запустили сайт для контроля поставок помощи Киеву
Политика
Какую новую помощь Киеву обсудили участники встречи в формате «Рамштайн»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 100,61 (+0,51) Инвестиции, 20 мар, 17:11 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 92,69 (+0,46) Инвестиции, 20 мар, 17:11
В Киеве возмутились названиями детсадов «Карандашкино» и «Одуванчик» Политика, 00:51
В Харькове второй раз за день прозвучали взрывы Политика, 00:37
Секретарь СНБО Украины исказил имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя Политика, 00:19
Персонал клиники, где лечилась Кейт Миддлтон, заподозрили в краже данных Общество, 00:15
Власти США согласились запретить ЛГБТ-флаги в посольствах Политика, 00:08
Россияне увеличили вложения в элитное жилье на 72% этой зимой Недвижимость, 00:00
«Это унизительно». Реакция на условия МОК для допуска россиян на Игры Спорт, 00:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Эксперты спрогнозировали колебания рубля на торгах 21 марта Финансы, 00:00
Документалиста приговорили к колонии по делу о фейках про армию Политика, 20 мар, 23:39
Салливан пообещал, что задержанный пакет помощи США «дойдет до Украины» Политика, 20 мар, 23:36
В каких квартирах будет больше света: на что обратить внимание при выборе РБК и ПИК, 20 мар, 23:23
Папа римский снова призвал к переговорам по Украине и Газе Политика, 20 мар, 23:22
WSJ узнала, какую сделку США хотят предложить Ассанжу Политика, 20 мар, 23:05
В Минобороны Израиля заявили, что 2024-й станет «годом войны и победы» Политика, 20 мар, 22:59