Почему согласование конгрессом помощи Украине снова может зайти в тупик

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон начал переговоры с конгрессменами, которые готовят новый проект о помощи Украине. Почему они могут затянуться до конца весны и как это сказывается на Пентагоне — в материале РБК

Майк Джонсон (Фото: Leah Millis / Reuters)

Что известно об обсуждаемом законопроекте

Поздним вечером 3 марта CNN сообщил о начале приватных переговоров между спикером нижней палаты конгресса США Майком Джонсоном и группой республиканцев, работающих над новым двухпартийным проектом билля о выделении военной помощи Украине, Израилю и другим странам — союзникам США.

Ранее Джонсон заблокировал рассмотрение в нижней палате аналогичного билля, принятого сенатом еще 13 февраля и предусматривающего выделение на нужды национальной безопасности $95,34 млрд, включая $60,06 млрд для Киева. После этого группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий подготовила компромиссный вариант законопроекта. Его общие положения обнародовал член палаты представителей республиканец Брайан Фицпатрик 16 февраля.

Законопроект предусматривает ассигнования на общую сумму в $66,32 млрд, в частности:

$47,69 млрд на помощь Украине;

$10,4 млрд на помощь Израилю;

$4,91 млрд на поддержку союзников США и сдерживание эскалации в Индо-Тихоокеанском регионе;

$2,44 млрд на операции Центрального командования США, в том числе в Красном море;

$542 млн — для Индо-Тихоокеанского командования США.

Из нового билля, если сравнивать с предложенной сенатом версией, были исключены ассигнования на гуманитарную помощь украинским беженцам ($481 млн) и мирному населению Украины, сектора Газа и Западного берега реки Иордан ($9,15 млрд). Согласно комментариям Фицпатрика, новый вариант также содержит набор мер по ужесточению контроля на границе США с Мексикой, где в последние месяцы резко возросло число нелегальных мигрантов. Если документ будет поддержан обеими палатами конгресса США, то в течение года американские пограничники будут должны задерживать и высылать большинство прибывающих нелегалов. Билль также предполагает возрождение трамповской программы «Оставайся в Мексике», в рамках которой мигрантам придется дожидаться решений американского иммиграционного суда за пределами США.

В настоящее время председателю комитета палаты по иностранным делам Майклу Макколу поручено заняться доработкой законопроекта с учетом пожеланий спикера. Конгрессмен заявил, что рассматривает возможность включить в законопроект положение о передаче замороженных российских активов Украине. Авторы билля также изучают предложение видных республиканцев, включая экс-президента США Дональда Трампа и сенатора Линдси Грэма, о выдаче Киеву средств в виде беспроцентного займа.

Москва последовательно осуждает западную военную помощь Киеву, поясняя, что она только затягивает боевые действия и увеличивает число связанных с ними жертв.

Почему согласование нового законопроекта может затянуться

Как отмечает CNN, у конгрессменов, встретившихся с Майком Джонсоном, сложилось впечатление, что он в целом открыт к рассмотрению подготовленного ими законопроекта. Но спикер палаты представителей пока не определился со своей личной позицией относительно билля, а также не обещал выдвинуть его на голосование.

Джонсон объясняет отсрочку желанием сначала утвердить общий бюджет на 2024 финансовый год, который конгресс США не может согласовать с конца сентября. За прошедшие пять месяцев американское правительство уже четыре раза оказывалось на грани шатдауна — частичной приостановки работы значительной части госучреждений и сворачивания различных госпрограмм. Каждый раз конгрессмены принимали билли о временном финансировании федерального правительства.

Очередное такое решение, утвержденное конгрессом 29 февраля и одобренное президентом США Джо Байденом 1 марта, отсрочило шатдаун части американских госучреждений до 22 марта; финансирование других институций и программ истекает 8 марта, но также должно быть в ближайшее время продлено. 4 марта лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщил, что конгрессменам удалось согласовать первые шесть законопроектов о полноценном финансировании правительства до сентября. Голосование по ним, как ожидается, может состояться до конца недели.

По данным CNN, конгрессмены надеются, что полноценный бюджет на 2024 год удастся согласовать к середине марта, после чего можно будет приступить к рассмотрению вопроса о дополнительных ассигнованиях, в том числе на помощь Украине. В таком случае законопроект о помощи может быть выдвинут на голосование в палате представителей в конце марта или в апреле. «Я думаю, что вы увидите печать палаты представителей на этом билле», — заявил Майкл Маккол. Сдержанный оптимизм выразили и другие участники встречи с Джонсоном: например, республиканец Майк Лоулер не увидел у спикера желания «убить» новый законопроект, подобно биллю, пришедшему из сената.

Впрочем, рассмотрение даже этой версии законопроекта будет крайне затруднительным процессом из-за сильного раскола среди республиканцев насчет военной помощи Украине. Часть наиболее радикально настроенных членов партии из палаты представителей выступает против ее предоставления в любом формате и угрожает спикеру отставкой, если тот допустит соответствующий законопроект до голосования. Несколькими месяцами ранее они добились отстранения от должности предшественника Джонсона Кевина Маккарти. Впрочем, за нынешнего спикера готовы заступиться члены Демократической партии США — об этом публично заявил лидер демократов в палате Хаким Джеффрис.

Для утверждения билля потребуется 218 голосов в палате представителей и 51 в сенате. Учитывая незначительный перевес республиканцев в палате и большинство у демократов в сенате, авторы нового законопроекта не смогут ограничиться поддержкой лишь республиканцев. Однако убедить демократов проголосовать за билль будет непросто из-за содержащихся в нем миграционных ограничений, а также из-за отсутствия мер гуманитарной помощи для мирного населения на Украине и в секторе Газа. Вдобавок прогрессивные члены Демпартии США активно выступают против оказания военной помощи Израилю и настаивают на немедленном перемирии: не исключено, что эта фракция также проголосует против обсуждаемого в палате представителей законопроекта.

Как разногласия в конгрессе отразились на Пентагоне

На фоне неспособности конгресса согласовать новый пакет военной помощи Украине Пентагон был вынужден обратиться к другим источникам финансирования. 19 февраля стало известно, что с 1 октября 2024 года оборонное ведомство было вынуждено потратить больше $430 млн собственных средств на различные программы по поддержке Киева. Речь, в частности, об обучении украинских военных, транспортировке переданных республике вооружений, а также переброске американских военнослужащих в Европу. Все эти расходы были покрыты из бюджета командования армии США в Европе и Африке.

В конце февраля CNN выяснил, что Пентагон раздумывает над тем, чтобы обратиться к «последнему источнику финансирования» для военной помощи Украине — президентским грантам на общую сумму $4 млрд. На эти средства Министерство обороны США планирует приобрести вооружения, чтобы передать Украине. Гарантий, что конгресс впоследствии возместит эту сумму, у Пентагона нет, но военные встревожены значительным ухудшением положения ВСУ на поле боя. Как отмечает телеканал, из-за отсутствия американской военной помощи украинской армии пришлось значительно сократить расход боеприпасов и сдать Авдеевку.

В Пентагоне публично эту информацию не комментируют. «Министерство обороны продолжает призывать конгресс принять законопроект о дополнительных ассигнованиях для поддержки Украины в эту трудную минуту и для пополнения наших собственных запасов», — заявил официальный представитель ведомства Гаррон Гарн.

Отсутствие полноценного бюджета для федерального правительства также ставит американских военнослужащих в затруднительное положение. Если конгресс не договорится о бюджете и у Пентагона не получится найти альтернативные источники финансирования, то уже к концу мая командование армии США в Европе и Африке останется без средств не только для поддержки Украины, но и вообще для всей своей деятельности в регионе, рассказали CNN армейские чиновники на условиях анонимности.