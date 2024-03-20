Шеф Пентагона заявил об опасности для выживания Украины

Помощь Украине — это вопрос чести и безопасности США, заявил Остин, выразив уверенность в продолжении поддержки. В Пентагоне считают, что без США союзники Киева не смогут объединиться и выделить достаточно помощи, пишет Reuters

США продолжат оказывать помощь Украине, выразил уверенность глава Пентагона Ллойд Остин, подчеркнув, что это вопрос чести и безопасности Вашингтона. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии.

«Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой. <...> Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы. И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки», — сказал он (цитата по Reuters).

Слова Остина звучат на фоне отказа спикера палаты представителей (нижняя палата конгресса США, контролируется республиканцами) Майка Джонсона назначать голосование по законопроекту, который предусматривает в том числе финансирование военной помощи Украине в размере $60 млрд.

Американские чиновники считают, что нехватка финансирования уже оказывает влияние на ситуацию на Украине. Собеседник агентства в Пентагоне допустил, что Вашингтон может изыскать дополнительные сэкономленные средства, но заявил, что этой суммы будет недостаточно. Кроме того, он сказал, что поддержки других стран Украине также не хватит. «Наши союзники не могут по-настоящему объединить силы, чтобы компенсировать отсутствие поддержки со стороны США», — заявил собеседник агентства.

Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн в Германии проводится ежемесячно по инициативе Остина.

Из-за разногласий в конгрессе средства на поддержку Украины не выделяются, в связи с чем Вашингтон сократил помощь. 12 марта был одобрен последний пакет военной помощи, впервые с конца прошлого года. В пакет на сумму $300 млн вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для систем ПВО.

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Власти США объяснили, что этот пакет помощи сформирован из средств, сэкономленных при реализации долгосрочных контрактов по производству вооружений для Украины. В Пентагоне уточняли, что ведомство не сможет постоянно оказывать поддержку Киеву в таком виде.

Associated Press сообщало, что Минобороны США уже перерасходовало бюджет, выделенный на пополнение собственного арсенала после поставок вооружений Украине, на $10 млрд. В середине марта Bloomberg писал, что Пентагону в приоритетном порядке необходимо $6,5 млрд для пополнения запасов вооружений, в том числе артиллерийских снарядов, после оказания помощи Украине.

Россия осуждает любую военную помощь Украине и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.