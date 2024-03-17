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Военная операция на Украине ,  
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В США заявили об отступлении ВСУ на вторую и третью линии обороны

Белый дом: ВСУ вынуждены отступить в Донбассе на вторую и третью линии обороны
Сюжет
Военная операция на Украине
У ВСУ заканчиваются боеприпасы, из-за этого они вынуждены отступать в Донбассе, заявил Кирби и призвал усилить поддержку Украины. Москва осуждает поставки оружия Киеву
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущих бои в Донбассе, заканчиваются боеприпасы, из-за чего они вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны, заявил в эфире ABC News координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Послушайте, время не терпит. <...> У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и теперь они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку русские продолжают пытаться продвинуться на запад. Они должны получить поддержку, и она нужна сейчас», — заявил Кирби.

Он отметил, что его беспокоит невозможность Соединенных Штатов своевременно пополнять украинские запасы. Кирби объяснил это тем, что с начала конфликта Вашингтон уже передал Украине множество вооружений, истощив, таким образом, собственные запасы. «Это вызывает беспокойство. Однако мы еще не достигли точки, когда наша собственная национальная безопасность и наши собственные оперативные планы были бы поставлены под угрозу. Но это абсолютно то, от чего невозможно отвести взгляд», — добавил представитель Белого дома.

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Фото:John Moore / Getty Images

О сложной ситуации на фронте для ВСУ с февраля говорят как Владимир Зеленский, так и новый главком Александр Сырский. Первый связывал это с отсутствием западной помощи, а последний — с ошибками и некомпетентностью командиров. «В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», — отмечал главком.

The New York Times (NYT) отмечала, что после потери Авдеевки ВСУ вынуждены отступать на слабо укрепленные позиции. По данным газеты, у украинского командования было достаточно времени для создания укрепленной линии обороны за пределами Авдеевки, однако сегодня это скорее «элементарные земляные укрепления», но не более того. Отсутствие надежных украинских укреплений в этом районе «особенно бросается в глаза» по сравнению с российскими оборонительными позициями, пишет NYT.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что украинские власти опасаются, что к лету 2024 года продвижение российских войск может ускориться. По данным агентства, оценка ситуации на поле боя «становится все более мрачной» на фоне отсутствия в конгрессе США решения о дополнительной помощи Киеву и попыток ВСУ экономить снаряды. Москва осуждает любую помощь Украине.

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В США заявили об отступлении ВСУ на вторую и третью линии обороны
В США заявили об отступлении ВСУ на вторую и третью линии обороны

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Джон Кирби Белый дом США отступление ВСУ Военная операция на Украине
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