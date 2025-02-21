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Военная операция на Украине ,  
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Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко

Маск: Россия зашла далеко три года назад, сейчас это сделала Украина
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия три года назад «зашла слишком далеко», но сейчас это сделала Украина, заявил Маск. По его мнению, у тех, кто поддерживает «бесконечные смерти в окопах», нет ни эмпатии, ни мозгов
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Россия «зашла слишком далеко» три года назад, теперь слишком далеко зашло правительство Украины, заявил американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети X.

Так он ответил на комментарий пользователя к своему посту от 4 марта 2022 года. Тогда Маск написал, что Украина должна «держаться». Пользователь задался вопросом, что произошло с Маском за последние три года.

«Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь украинское правительство зашло слишком далеко. Бесконечные смерти в окопах — это неправильно, и любой, кто продолжает это делать, лишен как эмпатии, так и мозгов», — написал бизнесмен.

Трамп сравнил переговоры с Путиным и с Зеленским
Политика
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп, в чью администрацию вошел Маск, неоднократно заявлял о намерении урегулировать украинский конфликт после избрания. Белый дом оценил усилия, приложенные его предшественником Джо Байденом для разрешения кризиса, как нулевые.

По мнению американского президента, Владимир Зеленский три года «плохо вел переговоры» и не смог положить конец боевым действиям, а Россию «можно было бы легко отговорить» от начала полномасштабного конфликта. Москва хочет закончить его, считает республиканец.

Конфликт между Зеленским и Трампом обострился после переговоров России и США, которые прошли в Эр-Рияде 18 февраля, украинские представители на них не присутствовали. Киев не признал итоги встречи. После этого Трамп начал критически высказываться в адрес украинского коллеги. Он называл украинского президента «диктатором без выборов», а проделанную им работу — «ужасной», так как «страна разбита».

Обмен критическими замечаниями также идет на фоне разработки соглашения о доступе США к половине украинских редкоземельных металлов. Трамп оценивал стоимость сделки в $500 млрд и называл это компенсацией за средства, потраченные на помощь Киеву. Зеленский отказался подписывать соглашение. Критика им вероятной договоренности, а также переговоров в Саудовской Аравии вызвала раздражение Трампа и его администрации, писал Axios. Также США обвиняют Киев в непрозрачном расходовании средств, направленных в качестве помощи, Маск допускал их пропажу. Зеленский подтверждал, что не знает, где часть этих денег.

Подход Трампа к урегулированию конфликта на Украине импонирует России, говорил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Глава государства Владимир Путин допускал, что боевые действия на Украине не начались бы, если бы в 2022 году президентом США был Трамп.

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Илон Маск Военная операция на Украине Украина
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
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