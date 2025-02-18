В Белом доме назвали дипломатические усилия Байдена по Украине нулевыми

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Администрация бывшего президента США Джо Байдена не предприняла никаких усилий для мирного урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.

«Предыдущая администрация действительно не вела ни переговоров, ни дискуссий, ни дипломатии по этому вопросу. А президент [США Дональд] Трамп и его команда уже предпринимают важные шаги, будучи у власти всего четыре недели», — сказала она.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным относительно украинского конфликта. Они договорились о том, что «соответствующие команды немедленно приступят к переговорам». После разговора с Путиным в тот же день Трамп позвонил также и украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

После этого, 18 февраля, российская и американская делегации встретились в Эр-Рияде и провели там переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Это была первая масштабная встреча США и России, которая касалась украинского конфликта.