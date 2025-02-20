Кремль оценил подход администрации Трампа к урегулированию на Украине
Подход администрации Дональда Трампа к мирному урегулированию конфликта на Украине импонирует Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Они [администрация Трампа] говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров. Мы также уже отмечали, что эта позиция нам больше импонирует по сравнению с предыдущей администрацией, и что здесь мы абсолютно соглашаемся с американской администрацией», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, предыдущая администрация Джо Байдена «хотела продолжать войну до последнего украинца» и «тратила на это деньги американских налогоплательщиков». «Все цели должны достигаться предпочтительно мирными средствами», — заключил пресс-секретарь президента России.
Материал дополняется
Трамп дал ряд новых заявлений об Украине. Подборка
США рассматривают членство Украины в НАТО при нарушении сделки
Apple представила iPhone 16E. Подробности
Какие западные автомарки могут вернуться в Россию
Набиуллина заявила, что ей неизвестно о переговорах про снятие санкций
Belgee опубликовал цены на машины 2025 года. В чем подвох
Цены на золото обновили исторический максимум
ФСБ сообщила о предотвращении теракта
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской