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Военная операция на Украине ,  
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Кремль оценил подход администрации Трампа к урегулированию на Украине

Песков: Москве импонирует позиция администрации Трампа по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Подход администрации Дональда Трампа к мирному урегулированию конфликта на Украине импонирует Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Они [администрация Трампа] говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров. Мы также уже отмечали, что эта позиция нам больше импонирует по сравнению с предыдущей администрацией, и что здесь мы абсолютно соглашаемся с американской администрацией», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, предыдущая администрация Джо Байдена «хотела продолжать войну до последнего украинца» и «тратила на это деньги американских налогоплательщиков». «Все цели должны достигаться предпочтительно мирными средствами», — заключил пресс-секретарь президента России.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Дональд Трамп Дмитрий Песков Военная операция на Украине
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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