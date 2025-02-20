Кремль оценил подход администрации Трампа к урегулированию на Украине

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Подход администрации Дональда Трампа к мирному урегулированию конфликта на Украине импонирует Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Они [администрация Трампа] говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров. Мы также уже отмечали, что эта позиция нам больше импонирует по сравнению с предыдущей администрацией, и что здесь мы абсолютно соглашаемся с американской администрацией», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, предыдущая администрация Джо Байдена «хотела продолжать войну до последнего украинца» и «тратила на это деньги американских налогоплательщиков». «Все цели должны достигаться предпочтительно мирными средствами», — заключил пресс-секретарь президента России.

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