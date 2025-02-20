Маск назвал хорошим вопросом «пропажу» $100 млрд помощи для Украины
Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на пост пользователя Х, который призвал узнать причину «пропажи» $100 млн помощи США для Украины.
Пользователь прикрепил отрывок интервью президента Украины Владимира Зеленского информационному агентству Associated Press, при этом, судя по вотермарке, кадры взяли из русскоязычного телеграм-канала. В интервью он говорил, что Украина получила от США $70–76 млрд военной помощи, а не $177 млрд.
Опубликовавший отрывок пользователь задался вопросом, куда отправились деньги американских налогоплательщиков, и призвал выяснить, кто лжет. «Хороший вопрос», — ответил Маск.
В ходе интервью AP Зеленский отметил, что не знает детально, как США оформляли помощь «на бумаге», но Украина «не деньгами, а оружием» получила $70–76 млрд американской помощи. «Но когда говорят, что Украина во время войны получила 200 млрд на поддержку армии, — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда на бумаге, есть сотни различных программ — может быть, мы не спорим, мы очень благодарны за все», — сказал он.
Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Киев в непрозрачном расходовании $350 млрд помощи США и заявил, что Зеленского граждане почти не поддерживают. По словам Трампа, рейтинг одобрения украинского коллеги упал до 4%.
Президент Украины привел данные февральского опроса, согласно которому Зеленскому доверяют 57% украинцев, а не доверяют 37%. Он назвал сведения о снижении рейтинга до 4% дезинформацией, «идущей от России».
Читайте РБК в Telegram.
США больше не хотят считать Россию «агрессором»
Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов
Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США
Глава Renault не исключил возвращения в Россию
Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты
Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья
Какие западные автомарки могут вернуться в Россию
Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской