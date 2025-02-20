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Политика ,  
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Маск назвал хорошим вопросом «пропажу» $100 млрд помощи для Украины

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock)

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на пост пользователя Х, который призвал узнать причину «пропажи» $100 млн помощи США для Украины.

Пользователь прикрепил отрывок интервью президента Украины Владимира Зеленского информационному агентству Associated Press, при этом, судя по вотермарке, кадры взяли из русскоязычного телеграм-канала. В интервью он говорил, что Украина получила от США $70–76 млрд военной помощи, а не $177 млрд.

Опубликовавший отрывок пользователь задался вопросом, куда отправились деньги американских налогоплательщиков, и призвал выяснить, кто лжет. «Хороший вопрос», — ответил Маск.

В ходе интервью AP Зеленский отметил, что не знает детально, как США оформляли помощь «на бумаге», но Украина «не деньгами, а оружием» получила $70–76 млрд американской помощи. «Но когда говорят, что Украина во время войны получила 200 млрд на поддержку армии, — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда на бумаге, есть сотни различных программ — может быть, мы не спорим, мы очень благодарны за все», — сказал он.

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Фото:Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Киев в непрозрачном расходовании $350 млрд помощи США и заявил, что Зеленского граждане почти не поддерживают. По словам Трампа, рейтинг одобрения украинского коллеги упал до 4%.

Президент Украины привел данные февральского опроса, согласно которому Зеленскому доверяют 57% украинцев, а не доверяют 37%. Он назвал сведения о снижении рейтинга до 4% дезинформацией, «идущей от России».

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