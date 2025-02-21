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Военная операция на Украине ,  
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Трамп счел неважным присутствие Зеленского на переговорах

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп считает, что Зеленский за три года «плохо вел переговоры» и не смог положить конец боевым действиям. Россию «можно было бы легко отговорить» от начала полномасштабного конфликта, убежден республиканец
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News Radio, что переговоры об урегулировании между Россией и Украиной можно проводить без участия украинского президента Владимира Зеленского. Слова Трампа приводит в соцсети X журналистка CBS Дженифер Джейкобс, а также агентство Bloomberg.

«Я не думаю, что его присутствие на встречах очень важно, если честно», — процитировали они Трампа. Как сказал президент, Зеленский в течение трех лет проводил встречи с момента начала полномасштабных боев в феврале 2022 года и «до сих пор не смог положить конец конфликту».

Предыдущий американский президент Джо Байден настаивал на принципе «Ничего об Украине без Украины». Страны Евросоюза, со своей стороны, подчеркивают, что «долгосрочного мира без Украины и без ЕС быть не может».

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Владимир Зеленский

Республиканец назвал «напрасной» поездку в Киев главу Минфина Скотта Бессента, когда тот передал Зеленскому предложение о передаче США контроля над добычей полезных ископаемых на $500 млрд: «Если честно, я хотел бы, чтобы он вообще туда не приезжал».

Трамп дал понять, что считает Россию ответственной за начало военных действий, но страну «можно было бы легко отговорить». Президент считает, что и Зеленский, и Байден «говорили неправильные вещи». Говоря о встрече делегаций России и США в Эр-Рияде, Трамп заявил, что участие в переговорах Зеленского «не было приоритетом», потому что он «так плохо вел переговоры до сих пор».

«Во-первых, не должно было быть войны, а если она и началась, ее следовало бы урегулировать немедленно», — сказал Трамп.

В Кремле называли США «главным визави» в переговорах, отмечая, что «так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать» в них.

Трамп в последние дни резко высказывается в адрес Зеленского. В частности, 19 февраля он заявил, что именно президент Украины виновен в начале боев, а также оценил его рейтинг в 4% (при этом, согласно исследованию Киевского международного института социологии, по состоянию на начало февраля Зеленскому доверяли 57% украинцев), а позже назвал политика «диктатором». Axios писал, что республиканца разозлила публичная критика Зеленского в адрес переговоров в Эр-Рияде и предложенной США сделки по полезным ископаемым.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский США Украина Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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