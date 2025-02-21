Трамп: переговоры с Зеленским прошли хуже, чем с Путиным

Трамп сравнил переговоры с Путиным и с Зеленским

Дональд Трамп (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал хорошими переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в середине февраля. О них республиканец рассказал на встрече с губернаторами американских штатов.

«У меня прошли очень хорошие переговоры с Путиным. И у меня были не такие уж хорошие переговоры с Украиной», — сказал Трамп.

Он также назвал жесткими заявления украинских властей, но подчеркнул, что Киев «не имеет козырей». По мнению Трампа, у политиков на Украине «нет карт, которыми можно играть».

Президент США также отметил, что продолжит работу по урегулированию конфликта в стране из «гуманных соображений».

12 февраля Путин и Трамп провели первый телефонный разговор после возвращения республиканца в Белый дом. 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась первая с начала военной операции на Украине встреча высокопоставленных представителей России и США.

Путин высоко оценил итоги переговоров и добавил, что «результат есть». Он подчеркнул, что Россия готова вернуться к обсуждению украинского урегулирования. Трамп заявил, что после встречи в Саудовской Аравии «намного более уверен» в урегулировании между Россией и Украиной.

Риторика американского президента в адрес украинского президента Владимира Зеленского наоборот ужесточилась. Трамп указал на необходимость провести в стране выборы и назвал Зеленского «диктатором без выборов».