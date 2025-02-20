Трамп рассказал о «козырях» у России в переговорах по Украине

Россия контролирует значительные территории, поэтому у нее есть «козыри» в переговорах по Украине, заявил Трамп. Путин накануне заявил о готовности Москвы вернуться к переговорам

Дональд Трамп (Фото: Reuters)

Россия имеет «козыри» в переговорах по Украине, так как контролирует значительные территории, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами Белого дома.

«Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество», — сказал он (цитата по AFP).

18 февраля в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, прошли первые за много лет масштабные переговоры России и США. На них поднимался в том числе вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Госдепартамент США сообщил, что по итогам встречи стороны договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта «таким образом, чтобы это было долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон».

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне переговоров в Саудовской Аравии говорил, что никакие соглашения о судьбе его страны не могут быть заключены без участия украинских представителей. Договоренности между Россией и США могут касаться только их двусторонних отношений, отмечал он.

Российский президент Владимир Путин высоко оценил итоги переговоров в Эр-Рияде и добавил, что «результат есть». Он подчеркнул, что Россия готова вернуться к переговорам по украинскому урегулированию.

В июне 2024 года Путин называл в качестве условий для прекращения огня и начала переговоров вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма частью России, утверждение внеблокового статуса Украины и снятие международных санкций. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

Киев также заявлял о готовности к мирному урегулированию конфликта при обеспечении гарантий безопасности. Зеленский считает, что это возможно при гарантиях безопасности от НАТО в отношении территорий, которые контролирует Киев, и сохранении поставок оружия. При этом он исключал отказ от утраченных территорий и допускал их возвращение дипломатическим путем после окончания боевых действий.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, а Запорожская и Херсонская области, Луганская и Донецкая народные республики — осенью 2022-го, также по итогам голосования. Кроме того, Россия контролирует часть территории Харьковской области. Путин накануне сообщил, что бойцы российской бригады пересекли государственную границу в Курской области и вышли на территорию противника. Курская область граничит только с Сумской областью из украинских регионов.