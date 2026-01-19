 Перейти к основному контенту
Песков назвал «беспокойной» информацию о событиях вокруг Гренландии

Фото: Ian Schofield / Shutterstock

Кремль анализирует информацию о происходящем вокруг Гренландии и внимательно следит за развитием ситуации, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В последние дни много беспокойной информации поступает. Мы самым пристальным образом наблюдаем. Что касается наших планов относительно Дании и Гренландии, я оставляю без комментариев», — сказал Песков.

Его также попросили дать оценку мнения экспертов, которые считают, что присоединив Гренландию к США Дональд Трамп войдет в историю.

«Без обсуждения хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться», — ответил Песков.

Материал дополняется

