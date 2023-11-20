Финляндия приготовилась полностью закрыть границу с Россией

Кабинет министров Финляндии готов рассмотреть полное закрытие границы с Россией, ее могут перекрыть в ночь на 22 число, выяснила Iltalehti. Хельсинки обвиняет Москву в провоцировании миграционного кризиса, Кремль это отрицает

Фото: Lauri Heino / EPA / ТАСС

Власти Финляндии готовы закрыть оставшиеся 4 контрольно-пропускных пункта на востоке страны, полностью перекрыв границу с Россией, в полночь на 22 ноября. Об этом пишет Iltalehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности.

Для закрытия границы необходимо решение совета правительства, по состоянию на утро 20 ноября о планируемых советах кабинета министров не сообщалось.

Четыре КПП закрыты с 18 ноября «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа» из-за резкого наплыва мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые прибывали к границе на велосипедах и самокатах. Власти Финляндии подозревают, что российская сторона им помогает для создания миграционного кризиса в ответ на сближение Хельсинки с Вашингтоном.

Собеседники MTV3 в правительстве не исключали, что закрыты будут и остальные КПП — если мигранты просто изменят маршруты. Закрытие нескольких погранпереходов решило проблему только частично, указывало МВД Финляндии, готовятся дополнительные меры для повышения безопасности границы.

Правительство признавало, что закрытие погранпереходов создает трудности и для самих финнов, но подчеркивало, что от своих принципов не отступит. «Если соседняя страна использует уязвимости нашей правовой системы, то мы вынуждены защищать самое важное — безопасность финнов», — говорил министр обороны Антти Хяккянен. Военные помогают пограничникам сооружать заграждения.

МИД России охарактеризовал подозрения Финляндии как «очень странные» и пообещал проверить ее претензии. Кремль выразил сожаление «сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений». «Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии, у нас не было повода для какой-то конфронтации», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Прошлой весной он называл присоединение Финляндии к НАТО безусловной угрозой для России. В миссии России при ООН допускали, что Финляндия может стать одной из целей, если там появятся войска альянса. «У России нет проблем с этими государствами, и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [НАТО] за счет этих стран не создает», — рассказывал президент Владимир Путин.