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Война санкций ,  
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В Финляндии сообщили о планах закрыть не все пункты на границе с Россией

HS: Финляндия закроет несколько пунктов на границе с Россией, но не все
Сюжет
Война санкций
Страна намерен закрыть несколько пунктов пропуска на границе с Россией, пишет Helsingin Sanomat. Всего на границе работают девять погранпунктов
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Финляндия закроет несколько пунктов пропуска на границе с Россией, но не все, пишет Helsingin Sanomat.

По данным газеты, правительство должно провести заседание в 13:00 (14:00 мск), чтобы решить, какие меры принять в связи с ситуацией на восточной границе. По итогам заседания должна состояться пресс-конференция с участием премьер-министра Петтери Орпо и министра внутренних дел Мари Рантанен.

По закону власти могут принять решение о закрытии пограничного пункта или об ограничении перехода через него, если это необходимо, например, для борьбы с угрозой общественному порядку или национальной безопасности, указывает издание. При этом пропускные пункты не могут быть закрыты больше, чем это необходимо.

Финляндия решила закрыть погранпункты на границе с Россией 16 ноября
Политика
Фото:Vesa Moilanen / Global Look Press

По информации HS, по состоянию на 22:00 по местному времени 15 ноября к погранпунктам на юго-востоке страны прибыли 75 человек, желающих просить убежища. Среди просителей — граждане Ирака, Сирии, Турции и Сомали. Президент Финляндии Саули Ниинистё связал решение России пропустить к границе мигрантов с соглашением о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США. Он также сослался на свои предыдущие заявления о том, что после подачи заявки страны на вступление в НАТО нужно быть готовым к «гадостям» со стороны России. Финляндия стала членом альянса в апреле этого года.

С 15 ноября финские власти решили запретить въезд на территорию страны на велосипеде по всей границе с Россией. Перед этим ограничения вводили в трех автомобильных пограничных пунктах — «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» (соответствуют пунктам «Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны). Всего на границе двух стран открыты девять погранпунктов.

Глава МВД Рантанен заявила, что ведомство подготовит предложения об ограничении въезда из России. Накануне Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat со ссылкой на источники сообщили, что власти планируют закрыть КПП в четверг, 16 ноября.

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала планы финской стороны деструктивными. «Хочется надеяться, что в Хельсинки здравый смысл возобладает и там откажутся от деструктивных идей по тотальному закрытию границы. Это просто приведет к новым разделительным линиям в Европе», — сказала она.

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Теги
Елена Чернышова
Финляндия закрытие границы Россия
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