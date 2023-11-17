MTV3 узнал о возможном закрытии Финляндией всей границы с Россией

Финляндия решила с 18 ноября закрыть четыре приграничных с Россией КПП на фоне наплыва мигрантов. В Кремле назвали ошибкой выбранный Финляндией «путь конфронтации». По данным MTV3, Хельсинки не исключает полного закрытия границы

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Правительство Финляндии может закрыть все КПП на границе с Россией, если после закрытия части из них люди, которые ищут убежища, просто изменят маршруты, сообщает финский телеканал MTV3 со ссылкой на правительственные источники.

По их словам, принимать данное решение пока нет острой необходимости, хотя «готовность есть». Собеседники издания уточнили, что правительство Финляндии соберется на дополнительное заседание для обсуждения этого вопроса в эти выходные.

На этой неделе власти Финляндии объявили о решении временно, минимум на три месяца, закрыть четыре пограничных перехода на границе с Россией с 18 ноября. Речь идет о пунктах Ваалимаа (с российской стороны Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). Всего на российско-финской границе действуют девять КПП, как будут работать оставшиеся, Хельсинки не уточнили.

Решение ограничить пересечение границы власти Финляндии объяснили ростом числа людей, приезжающих за убежищем. Власти отмечали, что многие из них не имеют необходимых документов. По данным финской погранслужбы, в страну в основном едут мигранты из стран Ближнего Востока и Африки — из Ирака, Йемена и Сомали. Президент Финляндии Саули Ниинистё связал происходящее с заключением соглашения о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном, а также призвал готовиться к другим «гадостям» со стороны России после вступления страны в НАТО.

МИД России назвал решение Хельсинки деструктивным и предупредил, что оно «приведет к новым разделительным линиям в Европе». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что выбранный Финляндией «путь конфронтации» с Россией является ошибкой. «У нас [с Финляндией] всегда были <…> отношения взаимовыгодные, взаимоуважительные, [было] взаимопонимание друг с другом. Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии, у нас не было повода для какой-то конфронтации», — считает он.