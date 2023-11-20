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Война санкций ,  
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Финляндия анонсировала новые меры для безопасности на границе с Россией

МВД Финляндии: закрытие КПП «частично» принесло результаты, готовятся новые меры
Сюжет
Война санкций
Закрытие четырех КПП на границе с Россией «частично» принесло результаты, но готовятся и другие меры по повышению безопасности, заявила глава МВД Финляндии. Кремль ранее выражал сожаление из-за действий финских властей
КПП &laquo;Вартиус&raquo; на границе России и Финляндии
КПП «Вартиус» на границе России и Финляндии (Фото: IMAGO/Hannu Huttu/Global Look Press )

Закрытие нескольких пограничных переходов с Россией «частично» принесло результаты, но МВД Финляндии готовит другие меры по повышению безопасности границ, заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен, передает Helsingin Sanomat.

По ее словам, было замечено, что «активность сместилась с закрытых пограничных пунктов в другие места».

Рантанен не уточнила, какие новые меры готовят власти Финляндии. «Я пока не раскрываю на данном этапе. Об этом будет объявлено после рассмотрения. Мы быстро продвинемся вперед», — сказала министр.

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Финский&nbsp;КПП &laquo;Вартиус&raquo;

Финляндия с 18 ноября закрыла несколько КПП на юго-востоке страны: «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа» (с российской стороны это многосторонние автомобильные пропускные пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии.

Решение финские власти связали с ростом числа прибывающих людей, запрашивающих убежище. Хельсинки заявляют, что российские власти помогают мигрантам с Ближнего Востока добраться до границы. Москва называет эти обвинения «странными».

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Премьер-министр Петтери Орпо также допускал, что Финляндия может закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. МИД называл эту идею деструктивной и выражал готовность обсудить озабоченности Хельсинки по поводу сложившейся ситуации.

«Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Илья Пламенев Илья Пламенев
Финляндия граница МВД мигранты
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