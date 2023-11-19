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Финляндия направила военных к границе для борьбы с наплывом мигрантов

Yle: Финляндия привлекла военных к постройке барьера на границе с Россией
Финские военные возводят защитные сооружения на одном из закрытых КПП на границе с Россией. Хельсинки обвиняют российскую сторону в провоцировании миграционного кризиса, Москва отвергает подобные обвинения
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Вооруженные силы Финляндии оказывают помощь пограничной службе на контрольно-пропускном пункте «Вартиус» («Люття»), сообщил Yle начальник пограничного пункта капитан Йоуко Киннунен.

«В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе. Это мера по обеспечению работы пограничного пункта», — пояснил он.

Власти Финляндии считают, что российская сторона помогает мигрантам из Ближнего Востока добираться до границы для прошения убежища. Финский министр обороны Антти Хяккянен сказал, что закрытие части погранпунктов стало «совершенно четким сигналом» для Москвы и потенциальных мигрантов, что граница может быть закрыта полностью. Он признал, что это решение повлечет проблемы для финских граждан, обладающих еще и гражданством России, Хельсинки хочет смягчить возникающие для них трудности.

«Но мы не отступим от своих принципов. Если соседняя страна использует уязвимости нашей правовой системы, то мы вынуждены защищать самое важное — безопасность финнов», — подчеркнул министр.

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Мигранты на одном из КПП в Выборгском районе

Погранслужба оценивает прошедшую ночь как спокойную, 18 ноября убежище в Финляндии запросили 67 человек. КПП «Вартиус» был временно закрыт днем 18 ноября финской стороной из-за перегруженности. Только за 17 ноября за убежищем обратились 20 человек, большинство — на КПП в юго-восточной части страны.

МИД России назвал обвинения Финляндии «очень странными» и пообещал проанализировать ситуацию. «Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

Президент Финляндии Саули Ниинистё связывал политику России в этой сфере с заключением соглашения о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США. Он также сослался на свои предыдущие заявления о том, что после подачи заявки страны на вступление в НАТО нужно быть готовым к «гадостям» со стороны России. Финляндия стала членом альянса в апреле этого года.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
мигранты Финляндия
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