Глава МАГАТЭ потребовал немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС

Гросси назвал обстрелы третьей по размеру АЭС в мире «игрой с огнем», призвав прекратить огонь, кто бы его ни вел. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что сейчас создать зону безопасности вокруг станции важнее, чем когда-либо прежде

Рафаэль Гросси (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) необходимо немедленно остановить, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его слова приводит пресс-служба организации.

Гросси отметил, что получил от команды МАГАТЭ на станции данные об обстрелах вечером 19 ноября и утром 20-го. «На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно не допустимо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем!» — сказал он.

Глава МАГАТЭ вновь подчеркнул необходимость как можно скорее создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС, обратившись к Украине и России.

«Я не сдамся, пока эта зона не станет реальностью. Как показывают продолжающиеся очевидные обстрелы, [сейчас] это необходимо больше, чем когда-либо», — отметил Гросси.

Запорожская АЭС неоднократно подвергалась обстрелам после ввода российских войск на Украину, обе стороны конфликт выдвигали встречные обвинения. Накануне, 19 ноября, в «Росэнергоатоме» заявили о 12 ударах по ЗАЭС со стороны украинских войск, указав, что снаряды упали на территорию самой станции, а не окружающей ее промзоны. Шесть снарядов попали по брызгальному бассейну, который служит частью системы охлаждения станции, два — в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. Еще три попадания пришлись на район КПП-2.

В Минобороны России 20 ноября сообщили, что утром украинские войска вновь обстреляли территорию станции. «С 9:15 до 9:45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом № 2, три попали между четвертым и пятым энергоблоками и один — в крышу спецкорпуса № 2. С 10:00 до 10:10 зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию», — говорится в сообщении.

Инициативу создать зону безопасности вокруг АЭС в Запорожской области выдвинул генсек ООН Антониу Гутерриш. Глава МАГАТЭ обсуждал создание зоны безопасности с российской и украинской сторонами. После встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой он отметил наличие прогресса по этому вопросу, допустив, что решения удастся добиться к концу года. Однако уже к концу месяца Гросси заявил об отсутствии прогресса, признавшись, что это вызывает у него фрустрацию.

«Для меня создание защитной зоны вокруг атомной электростанции — это самое очевидное, что может быть. Ради всего святого, как вы можете обстреливать атомную электростанцию?» — обратился глава МАГАТЭ к сторонам конфликта.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков исключил демилитаризацию Запорожской АЭС: «Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность». При этом представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов утверждает, что «никто и никогда эту станцию не милитаризовал», а потому подобное обсуждение не может быть серьезным вопросом.