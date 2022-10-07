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Глава МАГАТЭ обсудил с Зеленским создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ сообщил о прогрессе с Зеленским по идее создания безопасной зоны вокруг ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию на Запорожской атомной электростанции. В ходе встречи они достигли прогресса по вопросу создания безопасной зоны вокруг АЭС, рассказал Гросси в Twitter.

Он обещал вскоре после визита в Москву вернуться в Киев, чтобы продолжить переговоры по этому вопросу. Что касается вопроса перехода сотрудников АЭС в «Росатом», Гросси счел, что работники подвергаются «огромному давлению», которое должно прекратиться. По его мнению, это может привести к серьезным последствиями для ядерной безопасности.

«Это особенно опасный момент для безопасности ЗАЭС. Сотрудники завода вынуждены принимать чрезвычайно трудное решение для себя и своих близких. Огромное давление, с которым они сталкиваются, должно прекратиться», — сказал глава МАГАТЭ.

Гросси намерен обсудить эту ситуацию во время предстоящего визита в Москву, передает CNN. Ожидается, что глава МАГАТЭ приедет в Россию на следующей неделе.

Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, однако формально управлялась украинским «Энергоатомом».

Стороны конфликта не раз обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС, а в конце августа впервые в истории станция полностью отключилась от электросети. После этого туда приехали специалисты МАГАТЭ. Специалисты обнаружили физические повреждения станции, а также указали на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.

1 октября глава украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что российские военные увезли гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова в неизвестном направлении. Спустя несколько дней Гросси сообщил об освобождении Мурашова и отметил, что ждет подробных разъяснений на этот счет. 4 октября телеканал «Россия 24» опубликовал кадры, на которых Мурашов признался, что передавал данные со станции представителям украинских спецслужб.

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По итогам референдума, прошедшего с 23 по 27 сентября, Запорожская область наряду с Херсонской, а также ЛНР и ДНР вошла в состав России. 5 октября президент Владимир Путин поручил принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность. Российские власти полагают, что станция будет работать под руководством профильных ведомств России, в частности «Росэнергоатома».

Украина и ряд других стран не признали итоги референдумов. В Киеве территории считаются оккупированными, власти говорили о намерении вернуть их под контроль.

Теги
Запорожская АЭС Рафаэль Гросси безопасная зона
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