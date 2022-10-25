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Постпред России в Вене поддержал создание защитной зоны на ЗАЭС

Постпред в Вене Ульянов заявил, что Россия поддерживает создание защитной зоны на ЗАЭС
Михаил Ульянов заявил, что Россия в целом поддерживает инициативу МАГАТЭ, но все зависит от деталей. По словам дипломата, Москва передала международному агентству свои идеи насчет защитной зоны, теперь это должен сделать Киев
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Москва в целом поддерживает идею создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил в эфире канала «Россия 24» постоянный представитель России при международных организациях в Вене.

Генсек ООН Антониу Гутерриш предлагал создать на территории АЭС демилитаризованную зону. Идею поддержали США, но, по мнению Ульянова, говорить о демилитаризации станции «несерьезно». «Рассуждения о демилитаризации совершенно неуместны, потому что никто и никогда эту станцию не милитаризовал, — пояснил он. — Там нет армейских подразделений, там есть Росгвардия <...> и небольшое подразделение войск РХБЗ (радиологической, химической и биологической защиты)».

Дипломат указал, что альтернативный вариант — создание защитной зоны — предложил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Суть этой идеи, по словам Ульянова, состоит в том, что «нельзя стрелять с территории станции и нельзя стрелять по этой станции». «Вполне разумная идея, которую в целом мы поддерживаем, — вопрос, как всегда, в деталях», — отметил он.

Ульянов рассказал, что Гросси 21 сентября «передал свои наброски» министрам иностранных дел России и Украины. Российская сторона 11 октября передала МАГАТЭ свои соображения по возможным договоренностям, но Киев пока этого не сделал. В числе основных вопросов, которые необходимо обсуждать, постпред назвал географические параметры зоны, а также то, кто будет осуществлять мониторинг.

Запорожская АЭС находится под контролем России, а в конце сентября Запорожская область вошла в состав страны. После этого президент Владимир Путин поручил принять объекты ЗАЭС в федеральную собственность, было создано ФГУП «Запорожская атомная электростанция».

Летом Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах станции. В сентябре ЗАЭС посетили специалисты МАГАТЭ, они обнаружили физические повреждения электростанции и присутствие на ее территории российских военных, автомобилей и техники. Двое членов миссии остались на АЭС.

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После этого Гросси посетил Москву и Киев. По итогам «интенсивных консультаций» с обеими сторонами конфликта он заявил, что удалось «приблизиться» к установлению защитной зоны. Глава международного агентства допустил, что соглашение об этом будет достигнуто до конца 2022 года.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Запорожская АЭС Михаил Ульянов
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