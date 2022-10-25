Постпред России в Вене поддержал создание защитной зоны на ЗАЭС
Москва в целом поддерживает идею создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил в эфире канала «Россия 24» постоянный представитель России при международных организациях в Вене.
Генсек ООН Антониу Гутерриш предлагал создать на территории АЭС демилитаризованную зону. Идею поддержали США, но, по мнению Ульянова, говорить о демилитаризации станции «несерьезно». «Рассуждения о демилитаризации совершенно неуместны, потому что никто и никогда эту станцию не милитаризовал, — пояснил он. — Там нет армейских подразделений, там есть Росгвардия <...> и небольшое подразделение войск РХБЗ (радиологической, химической и биологической защиты)».
Дипломат указал, что альтернативный вариант — создание защитной зоны — предложил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Суть этой идеи, по словам Ульянова, состоит в том, что «нельзя стрелять с территории станции и нельзя стрелять по этой станции». «Вполне разумная идея, которую в целом мы поддерживаем, — вопрос, как всегда, в деталях», — отметил он.
Ульянов рассказал, что Гросси 21 сентября «передал свои наброски» министрам иностранных дел России и Украины. Российская сторона 11 октября передала МАГАТЭ свои соображения по возможным договоренностям, но Киев пока этого не сделал. В числе основных вопросов, которые необходимо обсуждать, постпред назвал географические параметры зоны, а также то, кто будет осуществлять мониторинг.
Запорожская АЭС находится под контролем России, а в конце сентября Запорожская область вошла в состав страны. После этого президент Владимир Путин поручил принять объекты ЗАЭС в федеральную собственность, было создано ФГУП «Запорожская атомная электростанция».
Летом Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах станции. В сентябре ЗАЭС посетили специалисты МАГАТЭ, они обнаружили физические повреждения электростанции и присутствие на ее территории российских военных, автомобилей и техники. Двое членов миссии остались на АЭС.
После этого Гросси посетил Москву и Киев. По итогам «интенсивных консультаций» с обеими сторонами конфликта он заявил, что удалось «приблизиться» к установлению защитной зоны. Глава международного агентства допустил, что соглашение об этом будет достигнуто до конца 2022 года.