Советник главы «Росэнергоатома» сообщил об ударах ВСУ по Запорожской АЭС

Украинские силы впервые с сентября нанесли 12 ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

«В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции, при этом речь идет о периметре самой станции, а не о промзоне и других прилегающих к станции территориях», — сказал он.

Шесть снарядов попали по брызгальному бассейну, который является частью системы охлаждения станции, два — в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. Еще три попадания пришлись на район КПП-2, уточнил Карчаа.

Пострадавших среди персонала, по его словам, нет.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе АЭС по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Концерн «Росэнергоатом» является оператором российских атомных станций.

В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент страны Владимир Путин распорядился передать станцию в федеральную собственность. Во исполнение указа главы государства правительство создало ФГУП «Запорожская АЭС».

Россия и Украина не раз обвиняли друг друга в обстрелах, из-за которых отключалось внешнее электроснабжение ЗАЭС. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призывал создать вокруг станции зону безопасности, чтобы предотвратить аварию из-за попадания снарядов. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков в конце октября говорил, что параметры такой зоны обсуждаются.

Накануне совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвал Россию «вывести свой военный и другой персонал» с ЗАЭС, чтобы украинская сторона смогла восстановить над ней контроль для обеспечения ее безопасной эксплуатации.

В постпредстве России при международных организациях в Вене заявили, что документ был составлен «непрофессионально». Резолюция выходит за рамки мандата МАГАТЭ и «содержит фактологические ошибки», добавили там. Замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИДа Константин Воронцов в октябре исключал демилитаризацию станции. Такой шаг, по его словам, «приведет к снижению степени защищенности [ЗАЭС] и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появлению условий контрнаступления ВСУ».