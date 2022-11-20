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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров показал видео обстрела Запорожской АЭС украинскими военными

Глава Чечни Кадыров показал видео обстрела Запорожской АЭС украинскими военными
В «Росэнергоатоме» заявили, что украинские войска выпустили 12 ракет и попали по бассейну фонтана-охлаждения реакторов, а также по хранилищу отходов

Video

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинскими военными. По его словам, видео ему передал командир ОМОНа «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев.

«В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе», — написал Кадыров.

По его мнению, атаки продолжаются при поддержке киевского режима, который «изо дня в день отдает эти приказы».

«Необходимо понять, что настоящий враг человечества сидит под боком Европы, пользуясь их безмерной поддержкой», — отметил глава Чечни, добавив, что с президентом Украины Владимиром Зеленским и теми, кто его поддерживает, «не может быть никаких разговоров».

В «Росэнергоатоме» сообщили, что по территории ЗАЭС 20 ноября выпустили 12 ракет. «Известно, что шесть попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, два — в СХОЯТ (сухое хранилище ядерных отходов). Последствия обстрела пока определить невозможно — сохраняется опасность повторных атак», — сказал «РИА Новости» советник гендиректора компании Ренат Карчаа. По его данным, сотрудники ЗАЭС не пострадали.

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Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Российские военные взяли объект под контроль 28 февраля, спустя четыре дня после начала спецоперации на Украине. После включения Запорожской области в состав России АЭС была принята в федеральную собственность и перешла под управление «Росэнергоатома» (является оператором российских атомных станций, структура госкорпорации «Росатом»).

Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС, на фоне чего туда приехали специалисты МАГАТЭ. Они обнаружили физические повреждения станции, а также указали на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники.

17 ноября МАГАТЭ опубликовало резолюцию, в которой призывало Россию вывести военных с Запорожской АЭС и «немедленно прекратить все действия» на других ядерных объектах. В российском МИДе исключали демилитаризацию АЭС, так как это может привести к «снижению степени защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов».

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Рамзан Кадыров Запорожская АЭС ВСУ обстрел Военная операция на Украине
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