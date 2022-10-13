Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о прогрессе по зоне безопасности у Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ сообщил о прогрессе по зоне безопасности у Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ сообщил о встрече в «киевском бункере» с главой МИД Украины, отметив наличие прогресса вокруг Запорожской АЭС. В начале октября Гросси встретился с Путиным, который заявил об «излишней политизации» ситуации

Рафаэль Гросси и Дмитрий Кулеба (Фото: rafaelmgrossi / Twitter)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и украинский МИД достигли прогресса в переговорах по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. Об этом в «Твиттере» сообщил глава агентства Рафаэль Гросси после встречи с министром Дмитрием Кулебой.

Гросси опубликовал фотографии с Кулебой, сделанные, по его словам, «в киевском бункере».

Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, однако формально управлялась украинским «Энергоатомом».



Стороны конфликта не раз обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС, а в конце августа впервые в истории станция полностью отключилась от электросети. После этого туда приехали специалисты МАГАТЭ. Специалисты обнаружили физические повреждения станции, а также указали на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.

Гросси указал, что встреча с Кулебой проведена по договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они встретились с украинским лидером около недели назад, 7 октября, перед визитом Гросси в Москву. Глава МАГАТЭ, комментируя вопрос перехода сотрудников АЭС в «Росатом», счел, что они подвергаются «огромному давлению». «Это особенно опасный момент для безопасности ЗАЭС. Сотрудники завода вынуждены принимать чрезвычайно трудное решение для себя и своих близких», — добавил он.

Гросси встретился в России с президентом Владимиром Путиным 11 октября, одной из тем их беседы тоже стало создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Российский президент заявил ему об элементах «излишней и опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью». Путин выразил надежду, что удастся «всю эту риторику на этот счет снижать, <...> несмотря на все турбулентности <...> на мировой арене».