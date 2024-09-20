Зеленский заявил о планах поставить точку в конфликте, а не троеточие

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

Киев намерен уже в этом году организовать второй саммит мира, который сможет поставить точку в конфликте, заявил президент. Путин называл уловкой первый саммит в Швейцарии, на который Россию не позвали

Владимир Зеленский (Фото: Александр Клименко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина намерена уже в этом году организовать второй саммит мира, который сможет поставить точку в конфликте, а не троеточие, заявил украинский президент Владимир Зеленский после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, приехавшей в Киев, его слова приводит «Страна.ua».

«Мы заинтересованы в мире: мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет троеточием», — сказал Зеленский.

В сентябре украинский лидер на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» обратился к западным странам с просьбой сделать так, чтобы уже этой осенью конфликт завершился. Он также намерен в ноябре провести еще один мирный саммит, на который пригласят и Россию, писала газета Le Monde на прошлой неделе.

Первый саммит мира с участием стран Глобального Юга прошел в швейцарском Бюргенштоке в июне, Россию на него не позвали. На встрече обсуждалось несколько пунктов из «украинской формулы мира»: ядерная безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Ключевые пункты «формулы» Зеленского, включая вывод с территории Украины российских войск, на ней не затрагивались.

Президент России Владимир Путин называл саммит «лишь еще одной уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу и в какой-то степени обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине еще раз».

На пресс-конференции с главой ЕК Зеленский, говоря о «плане Б» на случай, если США не поддержат его мирные предложения, заявил, что Украина «уже в плане Б».

«Мы в нем живем, боремся. У нас никогда не было плана А», — подчеркнул он.

Украинский президент уверен, что «план победы» сработает, если западные страны без промедления поддержат его в ближайшие несколько месяцев. «Решения относительно плана во многом зависят от президента США. Надеюсь, он поддержит этот план», — добавил Зеленский.

В сентябре Зеленский в интервью NBC News рассказал о «плане победы» из пяти пунктов, но не раскрыл деталей. Он лишь сообщил, что наступление ВСУ в Курской области является частью этого плана. Его украинский лидер намерен показать американскому коллеге Джо Байдену. В Кремле в ответ заявили: «Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей».

В июне, перед саммитом мира в Швейцарии, Путин предложил свои условия для начала мирных переговоров с Украиной, в том числе вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Он также сказал, что Москва выступает за полное и окончательное прекращение конфликта на Украине, а не за перемирие или прекращение огня. После вторжения ВСУ в Курскую область Путин заявил о бесперспективности переговоров «с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям».

Россия никогда серьезно не относилась к «формуле» Зеленского, заявил в начале сентября глава МИД России Сергей Лавров.

«Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила, это ультиматум чистой воды», — подчеркнул российский министр.